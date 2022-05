Maribel Guardia le pidió a su nieto que no le diga abuela

Click to share on Facebook (Opens in new window)

A sus 62 años, Maribel Guardia aún no se siente cómoda con la palabra “abuela”. A pesar de que ama mucho a su nieto José Julián, quien acaba de cumplir cinco años, sabe que le disgusta esa palabra por lo que ha negociado con él para que la llame de otra manera.

“Yo ya negocié con mi nieto para que no me diga abuelita, entonces me dice ‘Nini'”, confesó Guardia en una entrevista con el programa “Hoy”. Agregó que le gusta más la palabra “grandma”, “porque es como ‘la gran mamá’, me gusta mucho porque abuelita no suena muy bonito que digamos”.

Sin embargo, lo único que le puede molestar de esta situación es la palabra “abuela”, pues la cantante ha celebrado en años anteriores el Día del Abuelo con su nieto, y también su hijo Julián ha montado muchas fotos de ella disfrutando de esta etapa “Una foto de mi hijo con la mejor abuela del mundo. Te amamos”, escribió el cantautor en una publicación cuando su primogénito tenía apenas un año de edad.

Adicionalmente, la actriz también celebró junto a José Julián sus cinco años, en una fiesta temática “Pokemon” y la actriz estuvo ahí festejando con toda la familia. “Feliz cumpleaños a mi precioso José Julián. 5 añitos. Él vino a llenar de luz y bendiciones a toda la familia”, escribió en la publicación que compartió con sus seguidores.

Muchos de sus seguidores celebran que la actriz se mantiene muy bien para su edad. Sin embargo, cuando le preguntan si se considera una “abuela sexy”, Maribel guardia aseguró en una entrevista que ” ni sexy ni bella, pero sí muy feliz de tener a este niño que le ha dado mucha felicidad a mi vida y que saca lo mejor de ti sin esfuerzo”

