Maribel Guardia confiesa que le dijeron “vieja” cuando tenía 30 años

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En una presentación de la serie “Albertano contra los mostros”, Maribel Guardia ha hablando sobre la belleza y recordó un momento en el que la llamaron vieja hace ya más de 30 años.

“Siempre he creído que la belleza no tiene que ver con la edad, sino que es una actitud”, opinó la actriz. “Imagínense que a mí me dijeron a los 30 años que era vieja… y ahora ya tengo 60 años y aquí estoy”, añadió según TVyNovelas.

Por muchos años, la cantante ha sido criticada varias veces por su edad. Sin embargo, ella dice que no le importa y que pueden decir lo que quieran: “Mira, viejos los cerros y reverdecen. Como me ves, te verás, si te va bien”, expresó en diciembre de 2021 en una entrevista con Edén Dorantes.

Guardia ha hablado varias veces en distintas entrevistas de cómo logra mantenerse tan bien. Asegura que no tiene un “pacto con el diablo”. “Yo admiro mucho la disciplina porque yo no lo soy. Me cuesta mucho hacer ejercicio y a veces no hago nada”, confesó la actriz que fue pareja de Joan Sebastian.

“Me desayuno mi jugo de limón con un poquito de bicarbonato. Es muy bueno, dicen que es anticancerígeno y bueno para el estomago”, dijo Maribel Guardia en una entrevista para el programa “Hoy” como su secreto para mantener su forma.

También te pueden interesar:

–Así se veía Maribel Guardia hace 30 años y queda claro que tiene el secreto de la eterna juventud

–Maribel Guardia es la nueva Carmen Salinas, dicen presentadores de ‘Despierta América’

–FOTO: Maribel Guardia aparece calva en redes y el público se queda con la ‘boca abierta’