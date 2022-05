Yanet García, “La Chica del Clima” mexicana, modela de espaldas un arriesgado trikini de animal print

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Yanet García volvió a cautivar a millones de admiradores de redes sociales con una de sus publicaciones más atrevidas, en la que apareció con un traje de baño de estampado animal que dejó a la vista todos sus encantos.

Aunque la modelo mexicana alcanzó gran popularidad gracias a su trabajo como conductora del matutino ‘Hoy’, el éxito como la “Chica del clima” inició gracias al programa ‘Gente Regia’ producido por Televisa en su estado natal Monterrey, Nuevo León, en donde comenzó a llamar la atención gracias a sus torneadas curvas. Sin embargo, tras varios años de esfuerzo y dedicación logró convertirse en una de las presentadoras más carismáticas de la televisión mexicana, hasta convertirse en toda una celebridad dentro de las redes sociales.

Y fue exactamente a través de su perfil de Instagram, en donde la también actriz mexicana atrajo todas las miradas mientras disfruta los rayos del sol con un atrevido bikini de animal print que estiró mientras expone su torneada retaguardia.

Tal como sucede en la mayoría de publicaciones, la modelo recibió la ovación de sus fieles admiradores quienes en poco tiempo la calificaron con miles de reacciones en forma de corazón y una lluvia de mensajes en los que le confirmaron que sabe lucir a la perfección todo tipo de prendas, desde los ajustados conjuntos deportivos hasta la lencería más atrevida.

Pero aunque desborda sensualidad en cada publicación que comparte, el candente conjunto de baño que utilizó en esta ocasión no solo ha llamado la atención recientemente, pues semanas atrás Yanet García compartió otras imágenes de la candente sesión de fotos que realizó en la playa y en la que se lució para compartir otros ángulos de la anatomía que ha logrado gracias a un estilo de vida saludable así como exigentes rutinas de ejercicios que también la llevaron a posicionarse como una influencer. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Es así como no solamente se lució de frente a la cámara, sino que también volvió a presumir otro ángulo de su voluptuosa anatomía por la espalda. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Mientras que, en otra instantánea, la regiomontana de 31 años paralizó el corazón de sus admiradores mientras posa “en la jungla, la poderosa jungla” entre la que se perdió para exponer su escultural silueta. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

También te podría interesar:

–“La Chica del Clima”, Yanet García, posa en topless y con micro lencería de hilos

–Yanet García se olvida de las micro tanguitas y posa con su perra Mamacita

–“La Chica del Clima”, Yanet García, expone su silueta con un bikini pequeñito desde la piscina