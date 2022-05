“La Chica del Clima”, Yanet García, posa en topless y con micro lencería de hilos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Yanet García sigue provocando todo tipo de reacciones dentro de las redes sociales, en donde una vez más apareció posando con muy poca ropa y con su característico estilo consiguió consentir la pupila de sus más exigentes admiradores.

La modelo mexicana se ha convertido en toda una celebridad dentro de Instagram, perfil social en el que cuenta con cerca de 15 millones de seguidores que admiran su belleza y estilizada silueta que ha logrado tras varios años de entrenamientos y un estilo de vida saludable.

A pesar de que saltó a la fama gracias a su trabajo como conductora de televisión obteniendo el título de “Chica del Clima” del programa ‘Hoy’, también ha logrado conquistar el corazón de quienes la siguen a través de las comunidades virtuales, con quienes comparte atrevidas imágenes que elevan la temperatura debido a que en ellas aparece posando con el mínimo de ropa y en algunas ocasiones deja muy poco a la imaginación con ayuda de transparencias que apenas cubren sus curvas.

Así fue como apareció en una de sus más recientes publicaciones, en la que posó de perfil a la cámara en topless y tan solo con una prenda íntima de hilos que cubrieron sus caderas.

Tal como sucede en otras publicaciones, la nacida en Monterrey, Nuevo León, hace 31 años, obtuvo el reconocimiento de sus fanáticos, quienes en unas cuantas horas calificaron la candente postal con miles de reacciones en forma de corazón además de atrevidos comentarios en los que reconocieron lo bella que luce.

Días antes, la sensual actriz mexicana atrajo las miradas nuevamente al modelar ante la cámara con un provocativo body de encaje en color negro, con el que expuso un provocativo escote en “V” que mostró otro ángulo de su torneada anatomía. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Para dejar claro que es una de las famosas consentidas de todo Instagram, días antes acaloró la misma red social con otro conjunto de lencería en color rojo, con el que deslumbró posando de espaldas a la cámara y desde la cama mostró su voluptuosa retaguardia con ayuda de las delgadas tiras que rodearon parte de su cuerpo. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

