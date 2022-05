¿El detractor No. 1? David Faitelson hace pedazos al Canelo Álvarez en Twitter: “¿El mejor? ¡Por favor! Todos sus defectos salieron a relucir”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Tras la derrota de Canelo Álvarez, David Faitelson se convirtió, probablemente, en el detractor número 1 del boxeador mexicano, ya que desde el momento de la pelea y hasta el cierre de esta nota, sus redes sociales están dedicadas a criticar al jalisciense.

“Todos “los defectos” del “Canelo” han salido a relucir esta noche. Veo a Bivol cada vez más confiado en sus condiciones…”, escribió desde antes del final de la pelea.

Todos “los defectos” del “Canelo” han salido a relucir esta noche. Veo a Bivol cada vez más confiado en sus condiciones… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) May 8, 2022

“Completamente exhibido esta noche Saul Álvarez. Bivol ha hecho la “pelea perfecta” y ha “desnudado” todos los defectos del supuestamente mejor boxeador del mundo libra x libra…”, complementó el hombre con quien el Canelo ya ha tenido roces anteriormente.

Completamente exhibido esta noche Saulg Álvarez. Bivol ha hecho la “pelea perfecta” y ha “desnudado” todos los defectos del supuestamente mejor boxeador del mundo libra x libra… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) May 8, 2022

Y una vez que concluyó el combate y se dio a conocer que el mexicano era el perdedor por decisión unánime, con tarjetas de los jueces de 115-113, David Faitelson se soltó aún más con las críticas mordaces.

“¿El mejor boxeador del mundo libra x libra? Por favor. Es un tema de habilidades. “El Canelo” no tuvo las suficientes para darle pelea a un verdadero campeón de las 175 libras…”, mencionó.

¿El mejor boxeador del mundo libra x libra?

¿Por favor? Es un tema de habilidades. “El Canelo” no tuvo las suficientes para darle pelea a un verdadero campeón de las 175 libras…— David Faitelson (@Faitelson_ESPN) May 8, 2022

“’El Canelo’ fue ampliamente superado. ¡Conectó 84 golpes en 12 rounds! Los jueces acercaron la pelea a 115-113…”, explicó. “El Canelo” fue ampliamente superado. ¡Conectó 84 golpes en 12 rounds! Los jueces acercaron la pelea a 115-113…— David Faitelson (@Faitelson_ESPN) May 8, 2022

Posteriormente, se atrevió a recomendarle al pugilista que volviera a la división de la que es campeón unificado, ya que, según él, no tiene lo necesario para medirse contra los monarcas del peso semipesado.

“‘Canelo’ debe olvidarse de las 175 libras… No puede competir en ese peso. Y cuando aparece un boxeador con facultades como Bivol, sucede lo que sucede esta noche…” “Canelo” debe olvidarse de las 175 libras…

No puede competir en ese peso.

Y cuando aparece un boxeador con facultades como Bivol, sucede lo que sucede esta noche…— David Faitelson (@Faitelson_ESPN) May 8, 2022

Y la cosa no quedó allí, ya que el periodista de ESPN también se dio tiempo para repartir sus comentarios agudos contra aquellos que apoyan al boxeador mexicano en las buenas y en las malas.

“’Canelo’ no es ni era el mejor boxeador del mundo libra x libra y esta lejos de la grandeza de Julio César Chávez… Espero que le quede claro a los porristas, jilgueros y oportunistas que deambulan por ahí…” “Canelo” no es ni era el mejor boxeador del mundo libra x libra y esta lejos de la grandeza de Julio César Chávez…

Espero que le quede claro a los porristas, jilgueros y oportunistas que deambulan por ahí…— David Faitelson (@Faitelson_ESPN) May 8, 2022 ¿Dónde están aquellos que tenían prisa en colocar al “Canelo” como el mejor boxeador mexicano de la historia?

Ignorantes, oportunistas, porristas y arribistas…

Atte: el que no sabe nada de boxeo…— David Faitelson (@Faitelson_ESPN) May 8, 2022

Finalmente, también criticó las declaraciones del pugilista, quien al terminar la pelea dijo que él había sentido que el ruso le había ganado sólo 4 o 5 rounds, algo con lo que Faitelson no estaba para nada de acuerdo.

“’No creo que perdí la pelea…’ Saúl ‘Canelo’ Álvarez. ‘Canelo’: con todo respeto, te dieron una paliza… Descansa y luego piénsalo bien…”, expresó.

“No creo que perdí la pelea…”.



Saúl “Canelo” Álvarez.



“Canelo”: con todo respeto, te dieron una paliza…

Descansa y luego piénsalo bien…— David Faitelson (@Faitelson_ESPN) May 8, 2022

El comentarista fue tan incisivo, que su jefe en ESPN, José Ramón Ferández le envió una indirecta, opinando que esta derrota no opaca la gran trayectoria del Canelo y que un periodista no puede tenerle tanto odio y rencor a un deportista. ¿Ahora te dedicas al “periodismo rosa”, @joserra_espn ?

¿Cuando perdimos al periodista crítico, profundo y analista? https://t.co/RqSW3vQdQb— David Faitelson (@Faitelson_ESPN) May 8, 2022 No entraré en polémicas. Soy un periodista íntegro y serio; no cambio de equipo cada semana, ni me muevo por intereses.

Repito,ayer el @Canelo perdió justamente, pero se repondrá y demostrará que es un gran atleta

Un periodista no puede tenerle tanto odio y rencor a un deportista— José Ramón Fernández (@joserra_espn) May 8, 2022

