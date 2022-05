Luis Gerardo Méndez convivió con “mirreyes” para lograr su papel en ‘Nosotros los Nobles’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Para participar en una de las películas mexicanas más exitosas “Nosotros los nobles”, Luis Gerardo Méndez tuvo que hacer una interesante preparación, conviviendo con “mirreyes” para lograr obtener el personaje de Javi Noble.

Tal como contó el actor en una entrevista en el podcast de Juanpa Zurita, Gaz Alazraki, director del filme, no pensaba que Méndez pudiera interpretar a Javi: “Me dijo: ‘Quiero que hagas a Cha’, el hípster y yo leí el guión y dije: ‘No, wey. El personaje es Javi, el personaje que quiero hacer es Javi Noble’, y él me dijo que no porque Javi debía de ser gordito, un mirrey gordito”.

Sin embargo, el actor no se quedó con esta y le pidió hacer el casting para ambos personajes. Méndez aprovechó que Alazraki le dijo que sí y decidió investigar lo más posible para hacer su mejor representación de Javi y convivió por un tiempo con “mirreyres”.

“Le puse todo mi corazón y mi alma a Javi, me disfracé cabrón, me fui a hacer scouting de Mirreyes, a chupar con ellos para ver como hablaban, como se vestían y cómo tratan a la gente de servicio que eso me parece terrible. Prepare esa audición probablemente como nunca he preparado alguna otra y me lo gané. Gary me dijo: ‘No mam…, si eres Javi Noble’”, contó el actor.

Adicionalmente, aseguró en la entrevista que “yo creo que no hay un personaje más opuesto a mí en el mundo que Javi Noble, la gente que me conoce lo sabe”, por lo que esta interpretación lo dejó un poco “marcado”, pero recuerda que su opinión de “Nosotros los nobles” como una película que sintió súper diferente y lo hizo reír mucho.

“El punto es que cuando leí el guión, pocas veces me había reído tanto (…), sabía que era una gran película, cuando estuvimos juntos Karla Souza, Juan Pablo y yo, la manera en la que improvisamos y vimos que todo el set se estaba muriendo de la risa, sabíamos que esta película era diferente”, comentó.

