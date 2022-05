El consejo que animará a tu signo del zodiaco cuando está decaído

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Cuando los problemas y las crisis lo hacen sentir decaído, hay palabras o frases que pueden subir su estado de ánimo. La astrología ha encontrado el consejo más sabio que puede animarlo en esos momentos, según su signo del zodiaco.

Es normal sentirse frustrados en los tiempos actuales. La pandemia, la guerra y la inflación son tres factores que afectan directamente en el bolsillo. Y si agrega los problemas personales, los niveles emocionales podrían estar por los suelos.

La astrología es una alternativa que puede apoyarlo, si es de los que cree que la energía de los planetas y las estrellas influyen en su vida. De acuerdo con astrólogos de AskAstrology.com, este es el consejo que animará a su signo del zodiaco.

El consejo para Aries es reducir la velocidad y tomarse el tiempo para ocuparse de sus necesidades más importantes. Esto se refiere principalmente al autocuidado. Este signo vive a contrarreloj, no se detiene y es competitivo, lo que ocasiona que se distraiga de lo que realmente importa, como su salud.

Debe expresar lo que siente y no intentar reprimirlo. La determinación y tenacidad de Tauro es admirable, pero en ocasiones suele guardarse para sí cosas que le incomodan, por ejemplo, cuando quieren denigrarlo.

No finja que está alegre cuando sabe que algo lo deprime. Es un signo social al que le gusta mostrar la cara más amable. Sin embargo, ocultar emociones como la tristeza, enojo, frustración, preocupación, etc., puede ser perjudicial. No debe tener miedo a decir lo que siente.

Póngase en primer lugar. Cáncer es un signo sensible a los problemas de los demás. Quiere estar cuando lo necesiten, sin embargo, no es malo tomarse un tiempo para sí mismo cuando quiera hacerlo. No es obligatorio estar siempre disponible.

No se preocupe por lo que piensen los demás de usted. Leo es un signo que quiere total atención, por lo que tiende a ocultar las partes más negativas de su personalidad. Esto solo ocasiona ansiedad. Así que no hay mejor solución que ser quien es realmente.

Tómese un descanso para relajarse. Virgo quiere que todo sea perfecto y trabaja el doble para lograrlo. La cosa es que nadie es perfecto y si bien es positivo analizar, planear y solucionar, también es bueno hacer pausas.

Haga caso a su paz interior. Libra se siente estresado y ansioso cuando escucha los problemas de los demás. En ocasiones no quiere esa negatividad, pues su naturaleza le pide que equilibre las cosas.

Muestre que también es vulnerable. Escorpio quiere mostrar valentía, fuerza interior y control emocional, sin embargo, esa actitud requiere mucha energía. Es un signo emocional y no puede ocultarlo. En ocasiones es bueno apoyarse en otras personas para expresar lo que siente.

No discuta y sea flexible. La tensión que siente en momentos de crisis puede detonar su ira. Además, Sagitario es brutalmente honesto, lo cual, ocasiona fricciones con los demás. No debe permitirse ser hostil, respire y deje que la calma entre de nuevo a su cuerpo.

Elimine las influencias negativas y no sea fatalista. Capricornio se toma demasiado en serio las cosas. Los problemas, crisis y obstáculos pueden alterarlo más de lo que piensa, así que debe limitar el número de cosas que lo dañan y no adelantarse a los hechos.

Exprese sus emociones para mejorar su salud mental. Acuario es un signo al que le incomodan las emociones fuertes. Si algo le molesta, preocupa o lo hace sentir frustrado, no lo expresa. Lo reprime y acepta. Esto debe cambiar porque solo ocasiona un mal estado emocional.

Evite prejuzgar a los demás. Piscis es un signo empático, pero si algo no le gusta puede juzgar sin conocer el contexto. La astrología le pide hacer un pequeño análisis de la situación pues todo tiene una historia detrás.

