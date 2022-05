Los cineastas indocumentados presentan su trabajo este 14 de mayo en festival de cine

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La comunidad cineasta indocumentada celebra que este 14 de mayo estarán presentando una serie de documentales y filmes en el festival de cine mensual NewFilmmakers Los Angeles (NFMLA).

InFocus: Immigrant Stories es una compilación de breves narraciones sobre la experiencia de los inmigrantes a cargo de un grupo diverso de narradores.

El grupo pertenece a la colectiva Undocumented Filmmakers Collective (UFC) donde no solo destacan el trabajo de los indocumentados frente a cámaras, también detrás de ellas.

UFC aborda las desigualdades sistémicas que enfrentan los inmigrantes indocumentados en el campo de la realización de películas, como creadores, artistas y audiencias principales.

Una de las documentalistas y lideres de la UFC es Lidieth Arévalo, una beneficiaria de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), quien estará presentando su cortometraje “Mojosito and Me”, que es el relato de Arévalo y su automóvil, el cual ha tenido por más de 17 años.

“Mi mamá lo obtuvo un mes después de que yo llegué de El Salvador en el 2005”, contó Arévalo. “El carro no solo ha sido el que me ha llevado en más de 15 [mudanzas], también me ha visto crecer, celebrar mis graduaciones, llorar cuando estoy estresada y mucho más”.

Arévalo dijo que su documental como otros filmes que se estarán presentando son historias que van más allá de solamente hablar de un estatus migratorio.

“Son historias muy complejas y diferentes en cada experiencia del cineasta. Alguien que vea mi historia va a ver que el tema no solo es inmigración, también mi experiencia de vida como cualquier otro ser humano”, dijo Arévalo.

Lidieth Arévalo realizó el cortometraje cortometraje “Mojosito and Me”. (Lidieth Arévalo)

Uniendo fuerzas

Arévalo contó que la colectiva de UFC cuenta con alrededor de 55 miembros indocumentados de diferentes etnias—con y sin DACA— de todo el país. Indicó que el objetivo es crear un espacio para otros cineastas con experiencias compartidas.

“Como inmigrante en cualquier profesión y como primera generación siempre te vas a encontrar navegando esos espacios donde hay incertidumbre, donde no estás 100% seguro dónde vas, qué tienes que hacer y es muy difícil llegar a la industria del cine sin conexiones o ser reconocido”, dijo Arévalo.

Ella dijo que mediante el grupo UFC todos comparten el talento y experiencias que tienen ya sea como documentalistas, especialistas en narrativas de ficción, audio entre otros.

“Así vamos haciendo una red para apoyarnos unos a otros”, indicó.

Otra de las fundadoras del grupo y quien ha experimentado este apoyo del grupo cineasta es Dorian Gómez Pestaña, beneficiaria de DACA en el estado de Carolina del Norte, quien es cineasta nata.

Pestaña, de 23 años, llegó de su natal México con su familia a Carolina del Norte hace 16 años y pese a que ese es el lugar que llaman hogar también reconoció que no hay tantas oportunidades en la educación superior y/o profesional. Ella se graduó de traductora profesional pero su pasión siempre ha sido el cine, en el área de audio principalmente.

En el 2018 conoció a una Rahi Hasan, otra persona indocumentada con DACA del Centro para Estudios de Documentales y con un título profesional en cine.

“Ella me conectó con Set Hernández, que es otro cineasta filipino de Los Ángeles, y de ahí se creó un grupo entre cinco personas de diferentes partes del país”, dijo Pestaña. “Entre todos comenzamos a conectar con más cineastas con la experiencia de ser indocumentado”.

La joven, quien tiene experiencia en audio, dijo que le agrada ver la forma de como los indocumentados se han organizado en California ya que en su estado no hay tanto apoyo.

“Es muy común ver que uno ni siquiera sepa dónde están las comunidades hispanas porque estamos tan separados y las mismas circunstancias no permiten que tengamos tanto conocimiento de que organizaciones hay”, dijo Pestaña. “Pero cuando llego aquí me siento bienvenida y privilegiada de haberme podido conectar con tanta gente”.

Otras películas en el programa de UFC incluyen: “35” de Rahi Hasan, “COVER/AGE” de Set Hernández Rongkilyo, “I Know What Pandemic Means” de Frisly Soberanis, “Oda a Los Frijoles” de Karolina Esqueda, ” What The Pier Gave Us” de Luna X. Moya, “Ziola” de Marcos Nieves y “Thank You, Come Again” de Nirav Bhakta.

NFMLA es una organización sin fines de lucro diseñada para exhibir trabajos innovadores de cineastas emergentes de todo el mundo, brindando a la comunidad de profesionales del entretenimiento y cinéfilos de Los Ángeles un aumento constante de eventos de proyección mensuales.

InFocus: Immigrant Stories se presentará el sábado 14 de mayo en South Park Center localizado en 1139 S. Hill Street, Los Ángeles 90015.

Para saber más del grupo visite: https://linktr.ee/undocufilmmakers