VIDEO: Galilea Montijo hace cruda confesión sobre sus relaciones pues las tacha de tóxicas

La conductora mexicana, Galilea Montijo, debutó en el famoso programa “Netas Divinas”, en donde realizó fuertes revelaciones acerca de su vida personal; en particular se refirió al tipo de relaciones de pareja que ha tenido a lo largo de su vida, las cuales, aseguró, han sido tóxicas,

Junto a Daniela Magún, Paola Rojas, Natalia Téllez y Consuelo Duval, Galilea Montijo estrenó temporada y debutó como una “Neta” asegurando encontrarse muy contenta con esta nueva etapa: “Muy contenta, muy feliz, muy alegre, muy rosada. Este, por ser mi primer programa, quiero volverme como su público. Es el primero, uno como que va aprendiendo”, declaró la famosa presentadora al comienzo de la transmisión.

Montijo fue recibida con abrazos y mensajes de cariño de sus nuevas compañeras al comienzo del programa y enseguida entraron en materia al relatar cada una de ellas, y en particular Galilea Montijo, cómo ha sido el tipo de relaciones de pareja que han tenido, la presentadora aseguró que, en su caso, la gran mayoría se han caracterizado por su toxicidad.

Galilea declaró que con el tiempo las cosas han ido cambiando, incluso también el nivel de toxicidad de las relaciones que mantiene, ya que ahora le dan flojera las discusiones de pareja, pero reconoció que a veces se engancha en ellas, al tiempo que también recordaba su llegada a la televisión, hace casi tres décadas.

“Fueron tóxicas de alguna u otra manera porque lo permití; pensé que así eran, me daba miedo estar sola, porque yo llegué aquí a los 18, 19 años, porque gané un concurso de belleza en 1993, entonces llego sola a una ciudad donde no tenía amigos, no conocía a nadie, me daba miedo estar sola”

Ante los invitados de la noche, Fernanda Castillo y Gustavo Egelhaaf, Montijo aseguró que aún ya casada se le sube “el barrio” al discutir con su pareja.

“La mayoría han sido muy tóxicas porque uno las permite, te gustan, no quieres estar sola. Ya casada sí tenemos nuestras discusiones, pero me di cuenta que sí me da mucha hueva pelear; sí contestó porque se me sube el barrio, hasta que te das cuenta: ‘¿A dónde voy a llegar en la discusión? A nada’, sí me estoy volviendo vieja, ya me da mucha hueva”.

GALILEA MONTIJO