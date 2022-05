Chivas de Guadalajara y su refuerzo inesperado: el “Rebaño Sagrado” se frota las manos con el regreso de un mexicano que brilla en Australia

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Gael Sandoval puede ser considerado como un fichaje para Chivas de Guadalajara de cara al próximo torneo. El futbolista mexicano actualmente milita en el Wellington Phoenix de Nueva Zelanda. El extremo de 26 años de edad a destacado en aquel fútbol exótico y se ha convertido en una de las piezas claves del conjunto neozelandés.

La A League-Men ha sido el torneo en el que el azteca se ha dado a la tarea de mostrar todo su talento. Sandoval no necesito un periodo de adaptación, pues desde que llegó al Wellington aportó en gran medida a los intereses del equipo.

Our first A-League Men's encounter came in Round 11, where the Wellington Phoenix came away with three points beating Western United by 2-1 💪



The goals came from Gael Sandoval (on his debut) & Gary Hooper! 🔥



Support the Nix this Saturday! 🤩#COYN!



💛🖤— Wellington Phoenix (@WgtnPhoenixFC) May 11, 2022

El equipo de Nueva Zelanda marcha en la quinta posición del torneo australiano. En parte, el éxito del equipo se debe al rendimiento del futbolista mexicano. Gael Sandoval ha marcado 6 goles y ha otorgado 5 asistencias en 19 partidos con el club. The last time we played Western United, the Phoenix Men came away with a strong 4-1 victory! 💪



Goals to Scott Wootton, Gael Sandoval and a brace for Jaushua Sotirio rounded for a terrific afternoon for the Nix! 🙌



Support the Nix this Saturday! 🤩#COYN!



💛🖤— Wellington Phoenix (@WgtnPhoenixFC) May 12, 2022

Chivas de Guadalajara sigue siendo su dueño

Gael Sandoval aún pertenece al “Rebaño Sagrado”. El préstamo del mexicano finaliza en junio de este año por lo que deberá volver a México para barajar su destino. En el mejor de los casos, el azteca buscaría una renovación con el club, pues su contrato se vence en diciembre de este mismo año. View this post on Instagram A post shared by Gael Sandoval (@gaelsandoval)

Gael Sandoval deberá buscar regularidad

A pesar de que el atacante solo tiene 26 años de edad, Gael ya ha jugado en varios equipos de la Liga MX. Santos Laguna, Bravos de Juárez, Mazatlán FC y Chivas de Guadalajara, actual dueño de su ficha. Sin embargo, su aporte no ha sido tan brillante como el que ha logrado establecer en el fútbol de Australia. El reto está en transferir toda esa confianza a una liga de mayor nivel como la Liga MX. View this post on Instagram A post shared by Gael Sandoval (@gaelsandoval)

