“Lightyear”: así surgió la historia de origen de Buzz Lightyear, el mítico personaje de Toy Story

En 1995 “Toy Story” revolucionó el mundo de la animación. La primera película de Pixar seguía a un grupo de juguetes vivos que se hacían los muertos cuando estaban entre humanos. Woody, un sheriff de tela, era el muñeco favorito de Andy, el niño de la casa. Pero un día la madre de Andy le regala un Buzz Lightyear, un ranger espacial que inmediatamente se convierte en el nuevo juguete favorito.

¿Pero quién es Buzz Lightyear y por qué se hacían muñecos de este personaje? 27 años después sabremos la respuesta, la historia real de Buzz, en la nueva película de Pixar “Lightyear” que se estrenará el 17 de junio.

El director del film, Angus MacLane, vio “Star Wars” en 1979 y le cambió su vida. Desde entonces sólo quería jugar con figuras de Star Wars. Del mismo modo, en “Toy Story”, Andy ve una película que le cambia la vida y le hace pedir su juguete favorito: Buzz Lightyear. “Lightyear” es esa película que había visto Andy.

Pudimos hablar con MacLane y la productora Galyn Susman sobre “Lightyear”.

Pregunta: El personaje ha estado aquí desde “Toy Story”, pero hasta ahora no se había contado la historia de Buzz Lightyear. ¿Cómo surgió la idea?

Angus MacLane: Cuando empecé en el estudio en 1987, el personaje en el que más emocionaba trabajar era Buzz Lightyear. Y trabajé bastante en Buzzlighyear en la segunda película. Ese fue mi foco como animador. Y siempre me interesó el universo del que venía Buzz y creo que nunca se había resulto de forma satisfactoria. Así que cuando empezamos a pensar qué hacer después de Dori, me di cuenta de que quería hacer una película del tipo de las que veía cuando era un niño: películas de ciencia ficción y de acción. Así que pensé que teníamos que combinar esas ideas haciendo una película de acción con Buzz Lightyear y mantenerla muy sencilla: la película de Buzz Lightyear.

P.: Aquí trabajaron con uno de los personajes más carismáticos de la historia de Pixar. Es una gran responsabilidad. ¿Estaban preocupados por ello?

Galyn Susman: Sí y no. Cuando te embarcas en un proyecto como éste, con todo lo que se ha trabajado este personaje en filmes anteriores, se parte con mucha confianza. No es la primera vez que se maneja al personaje. Lo interesante para nosotros es que sí, es Buzz, pero no es el juguete Buzz. Estamos creando un universo nuevo aquí. Se trata más de crear un universo divertido, atractivo, en el que la gente quiera estar del mismo modo que quieren estar en el de Toy Story. No porque sean el mismo universo, son diferentes. Pero tiene que ser…

P.: Entonces, ¿es una película de Toy Story o no?

Angus: No es una película de Toy Story.

P.: ¿Cuál fue la principal preocupación cuando empezaron a desarrollar esta película? Sobre todo no querían…

Galyn: Defraudar a los fans. Es interesante, porque si agarras a 10 fans diferentes y les preguntas de dónde viene Buzz, van a darte 10 historias radicalmente diferentes. Era obvio que no se podía hacer la película que todos tienen en la cabeza. Así que teníamos que hacer una película tan genial que, cuando la gente la vea diga: “OK, no era lo que estaba esperando, yo hubiera hecho otra cosa. Pero esto contento de que la hayan hecho porque esta película es muy divertida”. Hacerla tan buena que no defraude.

P.: No hicieron la película sólo para los fans de Buzz…

Galyn: Hicimos la película para nosotros. Trabajas mil años en una película de este tipo, así que hacemos una película que queremos ver. Resulta que también somos fans de Buzz, pero no tienes que serlo. Si alguien ve esta película sin haber visto antes ninguna de Toy Story, puede pasárselo muy bien y disfrutarla.

El personaje ya no es un juguete, por lo que no es exactamente igual que el que conocemos de “Toy Story”. / Foto: Pixar

P.: La animación ha cambiado mucho en estas décadas desde que conocemos a Buzz. Ahora se pueden hacer muchas más cosas, pero aunque sea un personaje diferente –porque no es el Buzz juguete-, tampoco quieres hacerlo tan diferente…

Angus: La estilización de Buzz es diferente a la del juguete, pero hay cosas en la animación que le hacen sentir como Buzz. A veces son pequeños detalles, como las cejas, la longitud del labio superior, el modo en que mira a derecha e izquierda, cómo se mueve… hay un cierto “sabor” de qué hace que Buzz sea Buzz. Y aunque el juguete tiene una fisionomía diferente al personaje humano, había cosas que definitivamente le hacían verse diferente a Buzz. Es decir, aunque el modelo luce diferente a Toy Story, tiene un “feeling” a Buzz y el movimiento es muy similar.

P.: ¿Cuál va a ser la mayor sorpresa para los fans en esta película?

Angus: El gato habla; eso es bastante sorprendente. No sé…

P.: ¿Qué les gustó más de haber trabajado en esta película?

Galyn: Ver al equipo trabajar juntos pese a que cada uno estaba en su casa, sujetando a los niños, mascotas corriendo por todos lados… Había tanta distracción, pero todos estaban tan comprometidos y colaborando unos con otros. Yo pensaba que no era posible cuando nos mandaron a casa hace dos años. Es realmente increíble.

Angus: Empiezas a ver ideas hechas realidad y puedes ver la película antes que nadie. Como director he podido ser testigo de tantos triunfos artísticos y técnicos… Yo quería asegurarme de que todos sabían de esos triunfos, tratando de facilitar la comunicación por Zoom, porque estaban pasando tantas cosas increíbles. Y luego cuando pudimos ver la película juntos y con audiencia, porque estuvimos tan separados por el covid que fue muy bonito poder disfrutarla juntos.

