Natalia Téllez destapa la razón por la que se alejó de Galilea Montijo

La actriz y conductora Natalia Téllez dio mucho de qué hablar durante la última transmisión del programa “Netas Divinas”, pues se sinceró sobre la relación tóxica que no ha podido mejorar en su vida y hasta Galilea Montijo salió “raspada”. ¡Aquí te contamos los detalles!

El gran momento de la confesión ocurrió cuando las presentadoras Daniela Magun, Paola Rojas, Consuelo Duval y Galilea Montijo fueron cuestionadas sobre su lado más tóxico, a lo que la ojiazul respondió de forma sincera sobre su falta de criterio para poner límites.

“Yo no tengo límites con la gente y luego no sé ponerle límites, llego al punto de alejarme de gente que quiero mucho, porque no tuve la valentía de hablar como un adulto“, contó Natalia Téllez frente a los televidentes.

Con el humor que la caracteriza, Galilea Montijo dio réplica a su compañera haciendo alusión a los rumores de un presunto distanciamiento entre ambas: “¿Por eso te alejaste de mí?… Ya lo entendí”, sentenció la tapatía.

Por su parte, Téllez no dejó pasar la oportunidad de bromear con la también conductora de “Hoy” respondiendo: “Sí Galilea, por eso y por muchas cosas más. Tengo una lista. No, no es cierto“.

Para finalizar, Natalia detalló que luego de mucho trabajo en terapia descubrió que su relación más tóxica es la que mantiene con su papá, Guillermo Téllez. “Le digo a la terapeuta: ‘amo a mi papá, todo el mundo sabe que lo amo obsesivamente’. Siempre habló de él, le digo ‘es que él no tiene límites’ y me dijo ‘la que tiene que poner límites con él, eres tú‘”, confesó. View this post on Instagram A post shared by Natalia Tellez (@natalia_tellez)

