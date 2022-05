Yanet García, “La Chica del Clima”, expone sus curvas con diminutas prendas de lencería transparente

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Si de llamar la atención dentro de las redes sociales se trata, la modelo mexicana Yanet García es considerada toda una experta, pues además de poseer uno de los cuerpos más atractivos, las diminutas vestimentas que utiliza la han hecho merecedora a un sin fin de halagos.

Hace unos días, la bella “Chica del Clima” compartió con sus seguidores de Instagram que viajó a las Islas Turcas y Caicos para generar candente contenido exclusivo para sus admiradores de OnlyFans y a bordo de una moto acuática logró subir la temperatura; desde entonces, no ha dejado de compartir lo que pasa detrás de cámaras de sus ardientes sesiones fotográficas.

En una de las publicaciones más recientes, la originaria de Monterrey, Nuevo León, se dejó ver mientras posa ante la cámara con un seductor conjunto de lencería en color rosado que nuevamente dejó a la vista su deslumbrante belleza y curvas de infarto.

Sonriente ante la cámara mientras su equipo de producción capta los mejores momentos, la ex conductora del programa ‘Hoy’ realizó varios movimientos que agradecieron sus más exigentes admiradores.

Uno de los resultados que dejó esta sesión de fotos fue expuesto poco antes dentro de la misma red social, en donde presumió su belleza con el set de prendas transparentes y delgadas tiras que rodearon sus curvas perfectas delante de las aguas cristalinas del paradisiaco conjunto de islas. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Continuando con el derroche de sensualidad y belleza, Yanet García compartió otra breve grabación en la que, mientras se deja fotografiar realizó una candente pose en la que se quedó topless y vistiendo solo un bikini de hilos color blanco paralizó el corazón de casi 300 mil fanáticos que la calificaron con una reacción en forma de corazón, con lo que confirmó que el contenido que podrán disfrutar próximamente cumplirá con todas sus expectativas. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

