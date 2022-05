Daniel Bisogno sufre el robo de su celular y advierten posible chantaje a contactos: “Tengan cuidado”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Este fin de semana Daniel Bisogno fue víctima de la delincuencia, así se dio a conocer a través de las redes sociales del programa ‘Ventaneando’, en donde alertaron a todos sus conocidos sobre posibles llamadas y mensajes de extorsión.

El mensaje publicado en la cuenta oficial de Twitter del programa de espectáculos, con el que pidieron a los contactos del conductor de televisión tener cuidado en caso de recibir alguna llamada o mensaje intimidatorio.

“Robaron el celular de Daniel Bisogno están chantajeando por WhatsApp todos sus amigos y conocidos tengan cuidado. Gracias”, se lee en el mensaje publicado la tarde del pasado sábado 14 de mayo.

🆘🆘 robaron el celular de @DaniBisogno están chantajeando por WhatsApp todos sus amigos y conocidos tengan cuidado. Gracias — Ventaneando (@VentaneandoUno) May 14, 2022

Aunque no se reveló más información sobre la forma en que sucedió el robo y cómo se encontraba el comunicador, en poco tiempo el texto que fue comentado por algunos internautas, pero como era de esperarse terminó dividiendo opiniones pues mientras algunos enviaron un mensaje de apoyo otros usuarios de la red social le pidieron que no se quejara pues tenía posibilidad de comprarse otro dispositivo móvil.

Sin embargo, el también actor y comediante no tomó nada bien las críticas ya que explotó en contra de los que aseguraron que tenía miedo de que se filtrara información de su supuesta relación gay que mantiene oculta desde hace varios años y de la que hasta ahora se ha negado a hablar.

“¡Yo no tengo escondido nada! Tu sí, la inteligencia. Tus comentarios homofóbicos no hablan más que del homosexualismo que tu si traes escondido“, respondió Bisogno a un usuario.

Tras la guerra de comentarios, la tarde de este domingo 15 de mayo el presentador mexicano también recurrió a su cuenta de Twitter para informar que lograron dar con los ladrones, por lo que compartiría más detalles durante el programa de TV Azteca.

“He recuperado todo el control, no así mi celular, ya se tiene ubicados a los responsables. Ya estamos aquí y mañaneros les cuento TODO”, escribió, aunque para evitar otra serie de comentarios mal intencionados optó por bloquear las respuestas y permitir únicamente mensajes de las personas a las que él sigue. He recuperado todo el control, no así mi celular, ya se tiene ubicados a los responsables. Ya estamos aquí y mañaneros les cuento TODO. En @VentaneandoUno a las 3!— DANIEL BISOGNO (@DaniBisogno) May 15, 2022

