“¡La pelea comienza ahora!”: David Diamante, inconfundible voz del ring, se rinde ante el boxeo mexicano y explica su interminable cabellera

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El amor de David Diamante por el boxeo es radiante y seguramente es por eso que cuando el hombre de la cabellera interminable se dirige al público desde el ring para presentar las peleas, logra que los aficionados se emocionen y compartan esa pasión.

“The fight starts now!”. Con dicha frase, Diamante enciende a los aficionados antes de las grandes peleas de boxeo como muy pocos anunciadores de ring han sido capaces de hacerlo.

“Soy obviamente un gran aficionado de este deporte desde el primer día; no me metí en el boxeo por dinero; lo hice por amor”, aseguró Diamante en una charla con La Opinión durante el fin de semana de la pelea entre Canelo Álvarez y Dmitry Bivol en Las Vegas.

Nacido en Baltimore en 1971, Diamante creció como aficionado de Sugar Ray Leonard. Fue el legendario peleador quien influyó fuertemente en la vida del anunciador.

“Hice mucho dinero como DJ y me iba bien, pero amo mucho al boxeo, incluso practiqué boxeo, así que quise seguir involucrado con el deporte”, explicó Diamante sobre su trayectoria. “Algunas veces tienes muy buenos anunciadores de ring, pero ellos hacen otras cosas y para mí la pasión número uno es el boxeo, siempre lo ha sido y ojalá que eso se proyecte a los fans”.

A continuación la charla en inglés con Diamante, quien dijo que considerará utilizar su grito de cabecera en español, algo que ya ha hecho en eventos en México: “¡La pelea comienza ahora!”.

David Diamante creció admirando a Sugar Ray Leonard: “¡Tenía huevos!”

“Amo a Sugar Ray Leonard, porque primero que nada yo vivía en el área cerca de él cuando era chico. Y este hombre tenía la velocidad, el poder, la precisión; él podía boxear, podía fajarse, hacía distintas cosas, se enfrentaba a todos. ¡Tenía huevos! … Él tenía un corazón muy fuerte”, recordó sobre uno de sus ídolos.

Diamante menciona a los clásicos Johnny Addle y Ed Derian como los presentadores de ring que más le influenciaron y de hecho el hombre de 50 años de edad, cuando introduce a los peleadores en el ring, repite los apellidos de éstos como lo hacían los clásicos de la profesión.

Serrano vs. Taylor, una noche especial para Diamante

Y a propósito de leyendas que pasaron por el Madison Square Garden en su época de oro, David Diamante fue el presentador en la mítica arena para la megapelea de este 30 de abril entre la boricua Amanda Serrano y la irlandesa Katie Taylor, una batalla memorable.

“Te voy a decir que esa pelea realmente fue algo especial. Fuimos muy afortunados con una noche increíble y lo que me encantó fue toda la solidaridad de las peleadores que se unieron: Laila Ali, Christy Martin, Cris Cyborg, Claressa Shields, Mikaela Mayer, Seniesa Estrada… Todas estas peleadoras estuvieron para apoyar a sus colegas boxeadoras”, comentó Diamante.

“Fue una de las mejores atmósferas en las que he estado, fue muy especial. Me ha tocado estar en peleas muy grandes y especiales, pero esa fue muy especial. Fue casi como que además de una competencia, fuera una celebración”.

Sold out Madison Square Garden 🔥🔥

…so good, so good, so good!! pic.twitter.com/citk7W9qtm — David Diamante (@daviddiamante) May 3, 2022

El famoso presentador admira la cultura del boxeo mexicano

David Diamante, que además de presentar peleas por más de 15 años, cuenta en su biografía con apariciones en películas y shows de TV, se rindió ante los grandes del boxeo mexicano y el boxeo azteca en general.

“Son muchos, demasiados como para poder nombrarlos. Por supuesto tienes a los grandes como (Julio César) Chávez, (Salvador) Sánchez, Chiquita (González), Finito (López)… muchos grandes del pasado… (Marco Antonio) Barrera. Son muchos. Pero muchas veces son los peleadores locales, los que no están bajo los reflectores”.

Y abundó: “Cuando vas a los gimnasios locales en México y ellos están peleando, ves las peleas locales porque hay tal cultura de boxeo allá. Hay mucho respeto por los peleadores y ves tanto corazón en estos hombres. Es más la cultura, y por eso el mundo aprecia a los peleadores mexicanos, yo aprecio a los peleadores mexicanos y a los fans porque ellos saben lo que están viendo, ellos saben, son listos, y marca una gran diferencia cuando los fans realmente saben lo que están viendo”.

Diamante no se ha cortado el cabello desde hace 34 años

Además de las frases registradas y su pasión en el ring, a Diamante le caracteriza su impresionante cabellera, la cual es tan larga que cuando él se suelta el pelo le llega a la altura de los tobillos.

Cuando se le preguntó al respecto, explicó que no se ha cortado el cabello desde 1988, es decir, desde hace 34 años.

“Es una larga historia, pero básicamente no me lo he cortado desde 1988. Es una promesa, fue un cambio que hice en mi vida, que dije que no me iba a cortar el cabello y no lo he hecho”, dijo.

¿Por qué tal promesa? Diamante dijo que eso será tema para otra entrevista. David Diamante con su larga cabellera en un teatro de Las Vegas. /Ricardo López J.

Te puede interesar: De Canelo a Dumbo: una charla con Michael Buffer, voz legendaria del boxeo