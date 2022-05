Esta es tu carta de tarot para la semana del 16 al 22 de mayo 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El tarot es una herramienta que puede ayudar a saber qué depara el futuro para este 2022. Nada mejor que empezar una nueva semana con un consejo, un consejo, que nos aclare o nos dé luz para los días por venir y así estar más tranquilos, tranquilas, de los pasos o decisiones que se nos presenten en los próximos días.

Ahora, tomate un minuto, cierra los ojos y respira profundo, deja que llegue un número del uno al tres a tu mente, cuando el número llegue, abre los ojos tranquilamente, ahora, baja la mirada y lee lo que el tarot te quiere aconsejar para esta nueva semana.

1. Tres de Oros

Tres de Oros: La visión que tienes de tu futuro será mas despejada que nunca esta semana. Se te aclarara el panorama de una manera increíble, las dudas las dejaras atrás y por fin te decidirás por una alternativa, los consejos que te han dado para salir de esta encrucijada son muy valiosos, pero no tanto como tu corazonada final. Ahora que ya estas en el camino correcto permite que te sigan ayudando esas personas que han estado hombro con hombro a tu lado, compartiendo tus ideales, ellas serán de gran valor para un crecimiento rápido y certero. El apoyo familiar es indiscutible, así que no los dejes de lado, escúchalos, ellos te conocen y pueden brindarte grandes ideas y sobre todo seguir ayudándote a mantener tu vibración alta para que no dejes de empujar esto nuevo en tu vida. Son días muy buenos para poner en orden situaciones en tu matrimonio, la mala comunicación puede tornarse en confianza renovada, así que no dudes en tener esa platica pendiente, que todo llegara a buen fin y sobre todo volverán a ser un gran equipo. Todo lo que realices esta jornada viene desde la razón, desde la inteligencia y la reflexión profunda, así que sin duda finalizaras la semana con una tranquilidad que hacia mucho no sentías en lo económico y en lo emocional.

2. Tres de Espadas

Tres de Espadas: tendrás que cuidarte de las malas intenciones de personas a tu alrededor, tendrás que cuidar de no hablar de mas y darles armas para que te pongan piedras en el camino y hacer de esta semana toda una pesadilla. Es un momento en que te puedes sentir desfallecer, sumamente triste y agobiado, pero tienes el poder de darle la vuela a estas emociones y no sumergirte en una depresión. No te dejes arrastrar por preocupaciones, porque esta semana no podrás hacer nada para superarlas o salir de ahí, es mejor poner en orden tus emociones para que estas no te lleven a un nivel de baja vibración. Esta en ti prevenir crisis, esta en ti no caer en círculos viciosos de malentendidos, chismes, intrigas, no te dejes arrastrar por estas acciones. Trabaja con tu pareja, estas sintiéndote atado, atada, estas perdiendo tu libertad, estas dejando el control de tu vida en alguien más, y esto es por miedo a perder a esa persona, pero no estas siendo feliz, y si sigues así, sin tener voluntad propia, lo único que encontraras es frustración y enojo que tarde o temprano hará explosión como olla de presión.









3. Seis de Bastos

Seis de Bastos: Una semana de reflexión, una semana para reordenar tus ideas y entender qué hiciste, cómo hiciste, para llegar a donde estas ahora y tener el éxito que hoy por hoy tienes, es importante, porque esa respuesta te volverá a servir para un nuevo crecimiento, sin obstáculos, ni degaste físico ni emocional, el camino ya lo trazaste es cuestión de volver a transitar por el. Te sentirás orgulloso, orgullosa de ti, de cada logro que has tenido, comparte esta felicidad, es momento de festejarlo, y sí, de honrar tu gran esfuerzo físico y mental. Esta semana la buena estrella te vuelve a acompañar y hará de nuevo un éxito de tus palabras y acciones, solamente cuida de mantener lo pies en la tierra, de que no se te suban los triunfos a la cabeza, o todo lo bueno que has andado puede sufrir demoras, pueden sentir que te estas subiendo a un ladrillo y alejar a las personas de ti y por mas esfuerzo que hagas no llegaras a ningún lugar, a ninguna meta. Ahorra, administra bien, se precavido y cuida de tu futuro económico hoy que es época de bonanza.