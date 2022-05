Aleida Núñez luce sus curvas bailando con un atrevido body amarillo en carnaval de Veracruz

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Aleida Núñez sigue desatando la locura en cada lugar en el que se presenta y así lo comprobaron millones de seguidores de redes sociales, con quienes compartió un poco de lo que se vivió durante su participación en el carnaval de Tierra Blanca, Veracruz, en donde se divirtió mientras baila desde lo alto de un carro alegórico con un diminuto y muy llamativo vestuario que expuso sus curvas.

Aunque la actriz y cantante mexicana es una experta en llamar la atención sobre los escenarios musicales y a través de la televisión, una vez más su belleza traspasó las pantallas, pues el pasado fin de semana volvió a derrochar sensualidad durante su presentación en el carnaval de Tierra Blanca, en Veracruz, México, hasta donde llegó para contagiar de su alegría a cientos de personas que se reunieron para gozar de su presencia.

Algunas imágenes de lo ocurrido hace unos días fue compartido con cerca de 4 millones de seguidores de Instagram, en donde aumentó su galería fotográfica con recuerdos de lo que vivió en una de sus presentaciones más atrevidas y con las que también agradeció por la invitación.

“¡¡¡Qué felicidad estar en el Carnaval de Tierra Blanca, Veracruz!!! Los adoro gente bella gracias al alcalde y todo el equipo de organizadores”, escribió la estrella de televisión al pie de la primera publicación.

Pero eso no fue todo, ya que con un video dejó ver cómo se divirtió desde el momento en que se dirigió al carro alegórico en el que recorrería las calles del estado de Veracruz en medio de la gente que se hizo presente esa inolvidable noche.

Por supuesto, la originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, nuevamente se lució ante su público, pues en esta ocasión eligió un atrevido body en un llamativo tono neón que expuso al máximo sus curvas mientras baila y manda besos a sus fieles admiradores. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

Mientras que, con una segunda grabación, paralizó el corazón de sus fanáticos al mostrar cómo agita sus caderas a ritmo de “La Cosquillita”, cumbia que estrenó el pasado 22 de marzo y que muestra otra de sus grandes pasiones que es la música. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

