Aleida Núñez luce sus estilizadas piernas y mini cintura con exótico vestuario plateado de tiras

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Aleida Núñez sigue causado revuelo dentro de sus redes sociales gracias a las atrevidas imágenes en las que luce su belleza con diminutos bikinis o ajustadas prendas que exponen su curvilínea silueta, por lo que nuevamente decidió presumir su belleza, pero esta vez con un exótico vestuario que reveló la perfección de sus piernas y mini cintura.

Y es que para promover una de sus próximas presentaciones en el carnaval de Tierra Blanca, Veracruz, la estrella de televisión compartió una sexy postal en la que presumió sus curvas con ayuda de un bikini plateado con tiras que recorren todo su cuerpo, desde el torso, la cintura y caderas.

La extravagante prenda fue acompañada con una chamarra de corte alto en el mismo tono y medias de red que estilizaron aún más sus piernas. Por supuesto, la actriz originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, aprovechó el momento para recordarle a sus fanáticos que vayan a visitar su canal de YouTube para disfrutar el video de su reciente lanzamiento musical llamado La Cosquillita, con el que promete poner a bailar a todos a ritmo de cumbia.

Como ya es costumbre en sus atrevidas publicaciones, recibió una verdadera lluvia de halagadores comentarios, sección que fue encabezada por el actor Eleazar Gómez, quien nuevamente reaccionó con tres emojis en forma de fuego.

Pero la actriz que hace unos meses se unió a la lista a las famosas que comparten acaloradas imágenes en plataformas de contenido exclusivo, también elevó la temperatura con ayuda de una atrevida prenda en color rojo, con la que subió a un auto deportivo de lujo mientras expone sus curvas. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

Como parte de los atrevidos adelantos del material que podrán disfrutar sus más exigentes admiradores a través de su página http://www.aleidavip.com la también cantante compartió un breve video en el que nuevamente lució sus estilizadas piernas mientras posa en el interior del auto deportivo. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

También te podría interesar:

–Con atrevidos bikinis Ninel Conde, Maribel Guardia y Aleida Núñez, entre las mamás más sexys del espectáculo

–Aleida Núñez luce sus curvas exuberantes mientras posa con ardiente bikini verde

–Aleida Núñez enamora mostrando sus voluptuosos atributos con un escotado body rosa