Jacky Bracamontes presume que tiene su propia muñeca… ¡Pero dicen que no se parece nada a ella!

Jacky Bracamontes presumió en redes sociales que su imagen fue elegida para ser plasmada en una muñeca, pero en esta ocasión sus fans le hicieron saber que no se parece nada a ella, situación que la bella presentadora mexicana no perdonó.

Jacqueline Bracamontes Van Hoorde actualmente goza de una exitosa carrera como conductora con la cual se ha ganado el cariño y reconocimiento del público, pero además de la carismática personalidad que siempre la ha caracterizado, llegó destacar en televisión gracias a su talento como actriz. No obstante, una de las razones por las que sigue siendo una delas celebridades favoritas es la impactante belleza que sigue conquistando el corazón de millones de fanáticos de redes sociales.

Y fue precisamente a través de su cuenta de Instagram, en donde compartió con sus 7.6 millones de seguidores que ya tiene su propia muñeca creada por la marca mexicana Juguetes Famosa, la cual fue inspirada en su hermoso rostro que cautivó desde que se convirtió en ganadora del concurso Nuestra Belleza México en el año 2000 y que un año después mostró al mundo entero participando en Miss Universo.

“Enamorada“, fue como Jacky describió el video que acumuló más de 10 mil “me gusta” y que superó las 340 mil reproducciones.

La réplica de Jacky lleva un hermoso vestido rojo con abertura en la pierna, tal como el que lució la también actriz de 42 años en los Latin American Music Awards, además de unos ojos expresivos y cabellera rubia, lo podría coincidir con las características de la jalisciense, pero lamentablemente algunos usuarios no lo tomaron de esta manera y de inmediato le hicieron saber que no se parece nada a ella.

“Está hermosa la muñeca y Jacky también es bella pero yo NO veo ningún parecido entre ambas“, “No se parece en nada no sé por qué dicen lo contrario”, “No sé a quién tiene que parecerse, pero Jacky no es“, “No se parecen en nada“, “Los ojazos iguales pero la boca de la muñeca nada que ver”, “No hay parecido”, escribieron solo algunos seguidores. View this post on Instagram A post shared by 👑👸 She (@porjacky_family)

Pero todo parece indicar que en esta ocasión Jacky no estuvo de acuerdo en los mensajes que recibió, ya que poco después decidió limitar la sección de comentarios para evitar que siguieran llegando este tipo de opiniones.

