Edson Álvarez es deseado por media Europa: los cinco equipos que están tras el rastro de la estrella mexicana

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Edson Álvarez fue una de las piezas más importantes en la temporada del Ajax de Ámsterdam. Sin duda alguna, el “Machin” fue uno de los mejores futbolistas mexicanos de la temporada. El azteca fue una herramienta muy importante en la estructura de Erik Ten Hag. El ex Águilas del América pasó con grandes notas sus participaciones en la UEFA Champions League y esto permitió que muchos clubes se fijaran en él.

El Machín! 🇲🇽

Edson Alvarez scores for his 4th goal this season as Ajax are the Eredivisie champions! 🏆 🇳🇱 pic.twitter.com/6nehAzFdLb — Garcia Futbol Cards (@GFCards) May 11, 2022

Sin duda alguna, será un mercado movido para Edson Álvarez. Hay muchos equipos que han puesto la lupa sobre el azteca y, con el final del ciclo de Ten Hag, la salida del equipo se hace cada vez más probable.

Sin embargo, el conjunto neerlandés jugó bastante bien sus fichas y logró amarrar de gran forma a su gran estandarte del mediocampo. Edson Álvarez tiene contrato con el equipo hasta junio de 2025, por lo que los equipos interesados deberán hacer uso de su billetera. El “Machín” está valorado en €20 millones de euros ($21 millones de dólares). 🧏🏻‍♂️🖤 pic.twitter.com/t8jDM3vIm2— Edson Álvarez (@EdsonAlvarez19) May 15, 2022

Los cinco equipos en los que ha sido vinculado Edson Álvarez

Debido a el alto valor de la ficha del mexicano, sólo equipos con gran poder económico tendrán posibilidad para ficharlo y así ha sido. El portal Fútbol Total MX recordó que hasta media decena de clubes han preguntado por el Azteca. Edson Álvarez 🇲🇽 wins his second league title with Ajax 🇳🇱!



Will we see these Edson join Erik Ten Hag at Manchester United? 👀 pic.twitter.com/E4eEwaiqcb— German (@PopOutGerman) May 11, 2022

El más sonado ha sido el Manchester United por el nuevo ciclo de Erik Ten Hag, pero el Chelsea también ha surido como un posible destino para Álvarez; el Rennes en Francia, Valencia en España y el AC Milán de Italia han sido los equipos en los que el “Machín” ha estado en el radar. Aunque algunos son más ambiciosos que otros, el aporte del mexicano sería determinante para cualquiera de los clubes interesados.

También te puede interesar:

· Edson Álvarez y una piedra en su camino: el obstáculo que impediría que el mexicano llegue al Manchester United

· “Se les olvida quién les dio de tragar”: atacan a jugador de Chivas de Guadalajara por burlarse del Atlas

· La Liga MX es la casa de los campeones del mundo: Mesut Özil podría jugar en el fútbol mexicano