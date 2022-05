Pamela Anderson, estrella de Baywatch, tiene otra afición que está lejos de mostrar sus atributos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Pamela Anderson ahora vive en Nueva York, puesto que es una de las estrellas en Broadway del musical ‘Chicago‘, con el que ha conseguido muy buenas críticas desde el pasado abril interpretando el papel de Roxie. La también figura principal de ‘Baywatch‘ estará hasta comienzos de verano. Para este viaje no se llevó sus cuatros perros, pero durante este tiempo ha encontrado otro trabajo que nada tiene que ver con mostrar sus atributos.

Los paparazzi han fotografiado a Pamela Anderson en varias ocasiones caminando por Central Park con un precioso setter irlandés que no se parece a ninguna de sus mascotas. ¿De dónde ha salido ese animal? Resulta que Pamela ha encontrado un trabajo adicional paseando perros, no porque necesite esos ingresos extra, obviamente, sino porque echaba mucho de menos a sus compañeros caninos y la rutina que le proporcionan. View this post on Instagram A post shared by mary (@pammysgallery)

Pamela Anderson tuvo la idea de preguntarle a su asistente, que tiene más conocidos en la ciudad, si sabía de alguien que estuviera buscando ayuda para cuidar de su perro y por suerte encontró al dueño de Dash, que es como se llama el setter irlandés con el que se la ha visto recientemente. Según el portal TMZ, esa persona no sabía que Pamela sería la encargada de pasearle y se quedó de piedra cuando la famosa estrella se presentó en su puerta.

Sigue leyendo:

Lily James usó prótesis en sus pechos para interpretar a Pamela Anderson en la serie “Pam & Tommy”

Sebastian Stan vio el video íntimo de Pamela Anderson y Tommy Lee antes de hacer serie

Conoce por dentro la mansión que Pamela Anderson malvendió en Malibú

Pamela Anderson complace a sus fans con una foto que la muestra desnuda en la playa

Pamela Anderson se luce a gatas en la barra, ahora como una sexy pelirroja y en lencería negra