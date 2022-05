“¿Qué hago aquí? Estoy jugando una final”: el golpe en la cabeza que apagó la carrera de César Villaluz en un duelo decisivo por la Liga MX

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Los futbolistas siempre están expuestos a recibir duros golpes y fuertes caídas dentro del campo de juego. En 2008, el fútbol mexicano estuvo muy cerca de vivir una gran tragedia. Mientras se desarrollaba la final del Apertura entre el Toluca y Cruz Azul, un duro golpe de José Manuel Cruzalta dejó totalmente noqueado a una de las promesas del balompié azteca, César Villaluz. Luego de 14 años de aquella terrorífica escena, el ex Cruz Azul relató más detalles del incidente.

“Aquel fue un balón que me tira Lugo, lo veo en el aire y de reojo veo venir al defensa, me quise anticipar al defensa para pararla con el pecho y perfilarme al área, pero se me borró el cassette, me durmió hasta que desperté en el hospital. Perdí el conocimiento, el doctor me decía que estaba despierto pero no recuerdo nada. Ya en la ambulancia pregunté qué hacía ahí, que yo estaba jugando una Final y me explicaron el golpe“, explicó el ex futbolista en una entrevista con Toño Valdés, colgado en su canal de YouTube.

A partir del minuto 26:00

Sin recuerdos claros de aquel golpe en la final del fútbol mexicano

Lo curioso del caso de Villaluz es que gran parte de sus testimonios son construcciones que hicieron sus propios compañeros. El futbolista perdió los recuerdos de aquel momento en el que se encontraba en el césped luchando por volver a la cancha.

“Cuando (Gerardo) Torrado me fue a ver al hospital, me decía que estando en la cancha me pusieron suero, que también me pusieron una inyección para cortar las convulsiones y que no se hicieran crónicas. En el hospital, Torrado me decía yo estaba loco, que después del golpe me pusieron suero y yo me lo arrancaba gritando que quería volver a la cancha“, relató Villaluz.

Una carrera que fue en caída libre

Luego de aquel incidente, las promesas del éxito de Villaluz quedaron a deber. El mexicano, luego de su paso por Cruz Azul, jugó en equipos como Tigres de la UANL, San Luis, Chiapas, Celaya, Cacereño, San Pedro, Oaxaca y su último equipo Cancún FC. Hasta los momentos el azteca de 33 años de edad se encuentra sin equipo.

¿Te acuerdas 😯👀🤔?



Con @CruzAzul, campeón vigente de la @LigaBBVAMX, César Villaluz comenzó su andar como profesional; en el más reciente #Guard1anes2021 jugó para @cancun_fc. pic.twitter.com/POhPAZsmsS— Liga BBVA Expansión MX (@LigaMXExpansion) June 9, 2021

También te puede interesar:

· Destrozan a Miguel Herrera y las esperanzas de Tigres de la UANL: los memes no tuvieron piedad con el “Piojo” y sus jugadores por la goleada

· Nicolás Larcamón acaba con las ilusiones de media Liga MX: el argentino decidió su futuro

· La Liga MX es la casa de los campeones del mundo: Mesut Özil podría jugar en el fútbol mexicano