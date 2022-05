Un fuerte tornado causa al menos un muerto y más de 40 lesionados en Michigan

Un violento tornado atravesó rápidamente la ciudad de Gaylord en el condado de Otsego, al norte de la península inferior de Michigan el viernes por la tarde, dejando una persona muerta y 43 heridas, informaron las autoridades.

Unas 4,000 personas viven en Gaylord, según las autoridades. El pueblo está a unas 235 millas al norte de Detroit.

El teniente Jim Gorno del Departamento de Recursos Naturales de Michigan describió la escena en el área como “catastrófica”, con autos volcados y estructuras destruidas.

Gaylord, MI today…part of my family lives there and THANK GOODNESS this twister missed his house. Seeing this is UPSETTING, no question about it, especially when you know you have family in the area. @weather_katie @MargaretOrr @JacquiJerasTV @spann @TaylorSarallo #miwx #Gaylord pic.twitter.com/PRnyeJGqt3 — Natalie Taylor (@NatalieT_WxBSU) May 21, 2022

El portavoz de Munson Healthcare, Brian Lawson, le dijo a CNN que 23 pacientes heridos fueron trasladados al Otsego Memorial Hospital y 12 al Grayling Hospital. Otras 8 personas fueron tratadas en otros hospitales fuera del sistema de Munson, dijo Lawson.

La ciudad está bajo toque de queda, dijeron las autoridades.

“Es un área concurrida del centro de la ciudad y la atravesó”, dijo Gorno a CNN. “No estamos acostumbrados aquí arriba”, dijo. “No tenemos sirenas como en otras partes del país”.

La Policía Estatal de Michigan tuiteó: “Árboles y líneas eléctricas bloquean las carreteras. Múltiples casas y negocios dañados. Evite el área de Gaylord. Los equipos de emergencia están respondiendo”.

Y también informaron que se registró un “gran daño en toda el área”, mientras publicaban fotos de los daños en un centro comercial, una pizzería y una ubicación de Goodwill.

El meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, Sean Christensen, le dijo a CNN que el tornado golpeó al oeste del centro de la ciudad cerca de la Interestatal 75 y se movió hacia el este-noreste.

La gobernadora Gretchen Witmer dijo que su corazón está con las personas afectadas por la tormenta.

“Para toda la comunidad de Gaylord: Michigan está con ustedes. Haremos lo que sea necesario para reconstruir”, tuiteó. My heart goes out to the families and small businesses impacted by the tornado and severe weather in Gaylord. To the entire Gaylord community—Michigan is with you. We will do what it takes to rebuild.— Governor Gretchen Whitmer (@GovWhitmer) May 20, 2022

Alrededor del 35 % de los clientes de servicios públicos en el condado de Otsego, que incluye a Gaylord, sufrieron un corte de electricidad el viernes por la tarde, según el sitio web de seguimiento PowerOutage.us.

