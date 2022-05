Aleida Núñez causa revuelo con vestido escotado y traslucido que puso en evidencia sus curvas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Aleida Núñez disfruta compartir imágenes sensuales dentro de las redes sociales y aunque es toda una experta en llamar la atención con diminutas prendas que dejan en evidencia su curvilínea silueta, una vez más causó revuelo por modelar ajustados vestidos que paralizaron el corazón de miles de admiradores.

En medio de los rumores que aseguran está estrenando romance con un camarógrafo, a quien “tienen a prueba” y supuestamente le avergüenza porque en esta ocasión no se trata de un millonario, la actriz presumió una serie de ardientes fotografías desde su camerino en Televisa, donde graba la telenovela ‘Corazón Guerrero‘.

Según lo compartió con el primer par de fotografías posando frente al espejo, la originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, se encontraba en uno de sus llamados, por lo que antes de grabar las escenas del día decidió consentir la pupila de sus fieles admiradores.

En esta ocasión, la actriz de 41 años modeló un vestido color amarillo completamente ceñido, con el que sus curvas tomaron protagonismo y generaron más de 52 mil reacciones en forma de corazón.

Sin embargo, poco después decidió acabar con las especulaciones sobre su nuevo romance, y durante una entrevista con ‘Chisme No Like’, confirmó que se está dando una nueva oportunidad en el amor, pero que no se trata de un camarógrafo y que tampoco tiene problemas en reconocerlo.

“Sí estoy saliendo con alguien y me trata como me gusta que lo hagan, por eso estoy con él, por eso y mucho más, ya saben que yo no ando con tóxicos ni patanes“, explicó.

No cabe duda que la jalisciense está imparable, pues además de las recientes invitaciones para participar en los carnavales, sus presentaciones musicales y la participación dentro de la telenovela, también continúa elevando la temperatura dentro de su página de contenido exclusivo.

A manera de adelanto, la voluptuosa modelo elevó una vez más la temperatura, pero en esta ocasión con un vestido traslúcido color arena que enfatizó aún más sus exuberantes curvas.

“No es la caricia… es quien te toca entra http://www.aleidavip.com fotos que nos has visto especialmente para ti”, escribió al pie de la publicación en la que también presumió un pronunciado escote que dejó a la vista un seductor ángulo de su anatomía. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

