Yanet García, “La Chica del Clima”, muestra su voluptuosa retaguardia mientras se ejercita

Yanet García se encuentra en medio de la producción de candente contenido exclusivo que sus verdaderos fanáticos podrán disfrutar a través de OnlyFans, motivo por el cual hace unos días viajó a las Islas Turcas y Caicos, pero mientras llega el día de la publicación de sus candentes imágenes, la modelo mexicana conocida como “La Chica del Clima” consintió la pupila de sus seguidores de redes sociales, con quienes compartió una postal en la que aparece ejercitándose con un ajustado conjunto deportivo que dejó muy poco a la imaginación.

La originaria de Monterrey, Nuevo León, derrochó sensualidad a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde volvió a cautivar con apretados leggins que dejaron ver su torneada silueta.

Una vez más, la sensual chica fitness compartió una seductora imagen con la que modeló ante sus 14.7 millones de seguidores su torneada figura vistiendo un ajustado atuendo deportivo en color azul.

Posando de espaldas a la cámara, Yanet dejó ver su voluptuosa retaguardia mientras realiza algunos ejercicios, provocando la admiración de miles de usuarios calificaran la imagen con un corazón rojo.

Y aunque en esta ocasión la regiomontana de 31 años recordó sus inicios dentro de las redes sociales en los que compartía sus consejos para lograr una sensual figura de infarto a base de disciplina y un estilo de vida saludable, semanas atrás llamó la atención al compartir atrevidas fotografías en las que, posando con minúsculas prendas de lencería se robó el corazón de sus fans.

Como ejemplo se encuentra la postal en la que nuevamente dio la espalda a la cámara con un set de prendas en tono neón que dejó a la vista la parte de su cuerpo que más llama la atención, es decir su voluptuoso trasero. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Pero no solo sabe llamar la atención con las atrevidas prendas de lencería, sino que también se ha robado el corazón de sus fanáticos mientras posa con otro tipo de atuendos. Así fue como apareció junto a la ventana de su departamento en Nueva York modelando un enterizo color negro que se ajustó a la perfección a sus curvas. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

