El álbum “Harry’s house”, de Harry Styles, rompe récords de reproducciones en la plataforma Amazon Music

El tercer trabajo discográfico de Harry Styles, Harry’s house, ha debido de dejar muy asombrada a la mismísima Alexa, la popular asistente de voz del gigante Amazon, gracias al sinfín de peticiones que ha recibido en los últimos días para que reprodujera todas las canciones del disco.

Según Amazon Music, esta producción ha roto nada menos que dos récords: se trata del disco que, en su primer día tras su salida al mercado el pasado viernes, más se ha solicitado a Alexa en toda la historia del servicio. De la misma forma, Harry’s house es el álbum más reproducido en lo que va de año por medio de los comandos de voz que brinda la multinacional.

Por si eso no fuera suficiente, la plataforma Apple Music también ha grabado en su archivo de hitos el nombre del ex integrante del grupo One Direction, ya que su nuevo álbum es el más reproducido en la historia de la plataforma durante las 24 horas posteriores a su estreno. Ese récord lo ostentaba hasta el momento el nuevo disco de Kendrick Lamar Mr. Morale and the big steppers, publicado la semana pasada.

Harry’s house ha superado así -aunque habrá que estar muy atentos a su trayectoria posterior- las cifras iniciales de su no menos exitoso predecesor Fine line, publicado en 2019. En una conversación reciente con Zane Lowe, locutor estrella de Apple Music 1, Harry explicó que el título del álbum hace referencia a las sensaciones y emociones contrapuestas que podía llegar a experimentar en un mismo día. “Toco música divertida, música triste. Selecciono algo de aquí y tomo algo de allá. Son sentimientos muy variados, como un día en la vida cotidiana. Me encanta esa diversidad y me ha gustado añadir toques electrónicos al sonido”, aseguró.

