Harry Styles confiesa que desea interpretar a Elvis

En una entrevista para el show “SiriusXM” de Howard Stern, Harry Styles reveló que audicionó para encarnar al “Rey del Rock ‘n Roll” Elvis Presley en la película biográfica dirigida por Baz Luhrmann y declaró que la música de este ícono es “Increíblemente sagrada”.

“Elvis fue probablemente la primera persona que conocí además de mi familia cuando era niño […]. Por esa razón, había algo increíblemente sagrado a su alrededor, así que pensé que debería tratar de obtener el papel”, comentó el exintegrante de One Direction.

Styles aseguró que estaba intrigado por no ser escogido para el papel. pero que “siento que, si un director siente que no soy la mejor persona para el papel, entonces es mejor para ellos y es mejor para mí. Si piensan que la película va a ser mejor con otra persona, entonces no quiero hacerlo porque no quiero ser la versión no tan buena”.

Relató que tuvo que recrear una actuación icónica de Elvis en Las Vegas y representar algunas escenas para la audición. Aseguró que realmente no se parece a Presley y no se sintió mal porque decidieran que Austin Butler era la opción correcta.

La película está planeada para estrenarse el 24 de junio de 2022 y se enfocará en la relación de Elvis con su mánager Tom Parker, durante más de 20 años, desde su ascenso a la fama hasta que llegó a su estatus como un ícono que cambió el panorama cultural del siglo XX. View this post on Instagram A post shared by @harrystyles

Hoy 20 de mayo de 2022 Harry Styles lanzó al mercado su tercer álbum de estudio “Harry’s House” y recientemente confirmó su gira por América del Norte y Latinoamérica. En este disco, el cantante experimenta con sintetizadores y toma inspiración del pop y rock de la década de los ochenta.

