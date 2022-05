Al Canelo le dio miedo Bivol: David Faitelson insinúa que Saúl Álvarez optó por pelear con Golovkin para no enfrentar al ruso por segunda vez

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Luego de darle con todo al Canelo en sus redes sociales por subir de peso para acceder a la categoría de las 175 libras y perder contra Dmitry Bivol, David Faitelson volvió a atacar al pelirrojo.

Aun cuando su próxima pelea será en el peso supermediano, del que Faitelson dijo que Álvarez nunca debió salir, el comunicador le lanzó una indirecta al boxeador, insinuando que le tuvo miedo a un segundo combate contra Bivol y que por eso eligió a Gennady Golovkin como rival.

“Le dio la vuelta a Bivol”, escribió el analista de ESPN, aludiendo a una expresión mexicana que equivale a decir que le faltó valor para enfrentarlo y que eligió otra opción, que en este caso fue la pelea contra GGG, quien no lo ha vencido en ninguna de las dos ocasiones en que lo ha enfrentado.

“El Canelo”, como decimos coloquialmente, “le da la vuelta” a Bivol. Difícilmente, volverá a pelear en las 175 libras…— David Faitelson (@Faitelson_ESPN) May 24, 2022

Sin embargo, en esta ocasión el comunicador sólo le dedicó este tuit al campeón absoluto de los supermedianos, a diferencia del día de la derrota contra Dmitry Bivol y los subsecuentes, en los que decenas de sus publicaciones tuvieron como destinatario al jalisciense, destacando que “manchó su legado”, que “todos sus defectos salieron a relucir”, que “debe olvidarse de las 175 libras” y que “no tuvo suficientes habilidades para darle pelea a un verdadero campeón”, entre muchos otros. “Canelo” debe olvidarse de las 175 libras…

No puede competir en ese peso.

Y cuando aparece un boxeador con facultades como Bivol, sucede lo que sucede esta noche…— David Faitelson (@Faitelson_ESPN) May 8, 2022

Mientras tanto, Canelo Álvarez ya se prepara para enfrentar a Genady Golovkin el próximo 17 de septiembre en el tan esperado cierre de la trilogía. La sede aún está por confirmarse, pero se especula que podría ser en Guadalajara, México. Getting ready for the return. 💥🥊#CaneloGGG3 pic.twitter.com/J46QAcGsvD— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 24, 2022

