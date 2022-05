¡Feliz cumpleaños Bob Dylan! 63 años de carrera y un Nobel

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El cantautor, autor, pintor y poeta estadounidense Bob Dylan es considerado una de las figuras más prolíficas e influyentes de su generación en la música popular del siglo XX y principios del XXI.

Nació en Duluth, Minnesota el 24 de mayo de 1941, y su nombre de nacimiento era Robert Allen Zimmerman. Creció en las colinas de hierro de megabit, en Hibbing.

En su niñez mostró gran interés por la música y la poesía, conoció de primera mano la música tradicional americana de origen europeo; también aprendió a tocar la guitarra y el piano.

Con el tiempo formó varias bandas y su primer grupo fue influenciado por Elvis y Jerry Lee Lewis.

En 1959 inició sus estudios en la universidad de Minnesota, donde incursionó en la llamada música folklórica americana, visitando habitualmente discotecas donde sonaba la música que le gustaba, por lo que dedicaba más tiempo al canto, a tocar la guitarra y la armónica que estudiar.

Se apasionó por la poesía de Dylan Thomas, por lo que, en homenaje a él, eligió su nombre artístico: Bob Dylan. En ese tiempo, decidió abandonar la escuela para dedicarse por completo a la música.

En el año 1961 se mudó a Nueva York, donde comenzó a cantar en los cafés de Greenwich Village, donde se reunían aficionados al folk. El joven cantante llamó la atención de las figuras más importantes del género, a quienes admiraba y quienes pronto lo consideraron uno de los suyos.

En marzo de 1962, Bob Dylan publicó su álbum debut con Columbia, compuesto por material de folk tradicional, blues y gospel con dos composiciones propias: “song to woody” y “talking New York”, el álbum no tuvo mucho éxito comercial.

En agosto de 1962 dio dos pasos fundamentales en su carrera musical, cambió su nombre legal a Bob Dylan y firmó un contrato de representación con Albert Grossman, quien fue su manager hasta 1970.

Un año después, en 1963, lanzaría su segundo disco “The Freewheelin’ Bob Dylan” que tuvo una gran repercusión.

Dylan se casó en secreto con la ex modelo Sara Lowndes el 22 de noviembre de 1965.

En 1975 dirigiría su única película “Renaldo y Clara”, y tres años más tarde aparecería en un documental dirigido por Martin Scorsese “El último vals”.

Las canciones de Bob Dylan de la década de 1980 se basaban principalmente en sus preocupaciones religiosas, y sus letras adquirirían una profundidad notable. Dylan iría de gira para una serie de conciertos llamados como “una retrospectiva musical” en los que cantó el repertorio de canciones populares de la década de los años 60.

En 2001 ganaría un Oscar a la mejor canción original y un globo de oro por Things have changes, tema incluido en la banda sonora de la película The Wonder Boys, dirigida por Curtis Hanson.

En 2006 recibió dos nuevos premios Grammy por Tiempos modernos, disco lanzado ese mismo año y premiado como mejor álbum de folk contemporáneo.

En junio de 2007, el músico fue galardonado con el premio Príncipe de Asturias de las Artes, y un año después recibió el reconocimiento honorífico del premio Pulitzer por su profundo impacto en la música popular y la cultura americana, marcado por sus composiciones líricas de extraordinaria potencia poética.

En mayo de 2012, recibió la medalla presidencial de la libertad de manos del presidente Barack Obama.

El 13 de octubre de 2016, la academia sueca le otorgó el premio Nobel de literatura por crear una nueva expresión poética dentro de la gran tradición de la canción estadounidense.

