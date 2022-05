Tunden en redes a Jacky Bracamontes por maquillar a sus hijas como adultas y le piden que las deje ser niñas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La niñez es tan fugaz que muchos niños que tienen la oportunidad de vivirla deberían mostrarse al natural sin tener que cumplir con ningún tipo de canon de belleza, pero al parecer la modelo mexicana, Jacky Bracamontes no cree lo mismo y prefiere que sus pequeñas hijas se vean espectaculares con un exceso de maquillaje sin importar su edad.

En esta ocasión la también conductora creyó que era muy buena idea maquillar a sus hijas y compartir el resultado en redes sociales, donde en su cuenta de Instagram las pequeñas se ven más grandes de la edad que realmente tienen.

Las hijas del también piloto Martín Fuentes lucieron con exceso de maquillaje como si fueran parte de una alfombra roja, pero a pesar de que se veían bien, los usuarios y fanáticos de Bracamontes no tardaron en demostrar su descontento y tacharla de “exagerada”, además de señalar que sexualizaba a sus hijas sin necesidad.

“Parece que traen filtro de los que maquillan… pero nooo! ¡Es hair and makeup de Lauras Barcelo! ¡Ellas estuvieron soñadas en su show de baile! My girls Dance show. Siento raro de verlas tan maquilladas, pero en el teatro se veía increíble”, fue la frase con las que la originaria de Guadalajara, Jalisco, compartió la serie de fotos que causaron mucha polémica.

La protagonista de telenovelas como “Las tontas no van al cielo” dejó claro que este maquillaje era para una presentación, sus más de 7.7 millones de seguidores no tardaron en criticarla, ya que consideraron que las niñas no deberían de estar usando este tipo de productos en su cara, pues lastima su piel y están hechos para las mujeres más adultas, sin importar si era un show o no, podrían seguir luciendo como niñas de su edad sin necesidad de que exagerara.

“Siiii está raro!!!! a mí no me late tanto el maquillaje para su edad”, “Que bellas, pero no había necesidad de TANTO maquillaje, ¿qué paso con el maquillaje sencillo que les ponen a las niñas para esos eventos?” y “Tus niñas son hermosas, pero a mí no me gustan las niñas maquilladas”, fueron algunos de las críticas que dejaron sus fanáticos en los comentarios. Sin embargo, hubo algunos que salieron a su defensa: “Les dejo un consejo ‘no son sus hijas no son su problema'” y “Lean antes de ponerse a opinar tonteras”, colocaron quienes que la apoyaron.

