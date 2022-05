Tecatito Corona le responde a sus detractores: el futbolista de El Tri explica las razones de su nivel con la selección mexicana 

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Los futbolistas mexicanos brillan cada vez más en Europa. Ya no son casos esporádicos de jugadores aztecas que aparecen en las portadas de los diarios del Viejo Contienente. Pero algunos han “bajado su rendimiento” al vestir los colores de la selección mexicana. Esta es una de las críticas que le hacen a Jesús “Tacatito” Corona.

Mexicanos 🇲🇽 que jugaran #UCL la temporada 22/23:



– Jesús “Tecatito” Corona – Sevilla – 4° en LaLiga



– Hirving Lozano – Napoli – 3° en Serie A



– Edson Álvarez – Ajax – Campeó en Eredivisie



– Erick Gutiérrez – PSV con opciones de clasificar – 2° en Eredivisie

El futbolista mexicano fue uno de los grandes fichajes del Sevilla. Corona se ganó un puesto en el once titular del club y sus actuaciones fueron más que sobresalientes. Sin embargo, Jesús Corona fue uno más en el difícil transitar de la selección mexicana en el Octagonal de Concacaf. Bajo estas circunstancias, el azteca intentó explicar las razones de su desempeño.

“Tal vez por el cierre de la clasificación que tuvimos, porque fue muy apretada, pero también por los números porque si uno no realiza asistencias o no mete goles lo van a cuestionar. Y está bien, no pasa nada. Uno lo que quiere es ayudar a la selección y a su equipo (…) Los críticos ahí en México dicen: ‘es que cómo vas a empatar con este. Es muy difícil también ir a jugar de visitante; jugar a veces en el Azteca, sabes, es difícil”“, explicó Corona en una entrevista con Fox Sports. View this post on Instagram A post shared by Jesus Tecatito Corona (@jesustecatitoc)

¿Qué debe cambiar México en Qatar 2022?

El claro objetivo de El Tri es superar la barrera del quinto partido. Sin duda alguna esta es la meta de Gerardo Martino y sus dirigidos para la Copa del Mundo. Ante esta necesidad, Corona enumeró las claves que debe tener en cuenta la selección mexicana para poder superar su reincidente obstáculo en los Mundiales.

“Es lo mental porque la calidad está ahí, lo hemos visto con partidos históricos que ha hecho la selección y creo que va un poco por ahí; esperemos trabar bien, no comer ansias porque yo creo que no gana“, concluyó.

