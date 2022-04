¿Otro mexicano a la MLS? Tecatito Corona habló sobre sus posibilidades de llegar al fútbol de Estados Unidos 

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Cada vez son más los futbolistas mexicanos que llegan a la liga de Estados Unidos. Héctor Herrera fue muy criticado por su decisión de fichar por el Houston Dynamo. Luego de que “HH” firmara con el equipo de la MLS, la intriga surge por el destino de sus compañeros. Jesús Corona vive un gran momento con el Sevilla de España, pero siempre está la posibilidad latente de que un equipo estadounidense intente seducirlo. En este sentido, el “Tecatito” habló sobre sus ganas de llegar a la MLS.

“En este momento no (se iría a la MLS), no sé si en algunos años, pero en este momento no me veo todavía por allá”, explicó el mexicano en una entrevista con TUDN.

¿Tecatito Corona a la Liga MX?

Semanas atrás, Jesús Corona asustó a los aficionados del fútbol mexicano. El extremo de 29 años de edad puso en duda un posible retorno a la Liga MX luego de los incidentes de violencia ocurridos en el Estadio La Corregidora. Estas imágenes sensibilizaron al atacante del Sevilla y lo hizo dudar sobre su vuelta a México.

Sevilla 2-1 Levante, doblete de Jesús “tecatito” Corona, orgullosamente canterano del Club de Fútbol Monterrey 💙🤍😎 @jesustecatitoc 👏🏻 pic.twitter.com/zQnzcUedfp— Mike Rivera (@MikeRivera091) April 21, 2022

Sin embargo, aún existe una posibilidad para el regreso del “Tecatito”. Luego de una tajante declaración generada por la violencia, vuelve a abrirse una puerta que da directo al retorno del azteca.

“No, no me lo he pensado (regresar a la Liga MX), salí de Monterrey, le tengo un cariño, no le cierro la puerta a nadie, pero obviamente escucharía primero a Rayados“, explicó.

Corona brilla en España

El “Tecatito” Corona dio un importante salto del Porto al Sevilla. El periodo de adaptación fue casi nulo para el mexicano. El futbolista de El Tri llegó a España y está dejando grandes rendimientos jornada tras jornada. En 13 partidos con el conjunto español, el ex Monterrey ya ha marcado un par de goles, además de conceder 4 asistencias. Jesús Corona's last three games for Sevilla:



🅰️ vs. Granada

🅰️ vs. Real Madrid

⚽⚽ vs. Levante



Adding goals to his assists. https://t.co/hVUOEM6CHt— Squawka (@Squawka) April 21, 2022

