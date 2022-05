Estudiantes organizan huelgas en todo el país tras tiroteo en Uvalde, Texas, y en contra de la violencia armada

Los estudiantes de varias escuelas de Estados Unidos organizaron huelgas para protestar contra la violencia armada, tras un tiroteo masivo que dejó 19 alumnos y dos maestras muertas, hecho que ocurrió este martes.

En Michigan, los estudiantes de Oxford High School, donde hubo un tiroteo en la escuela en el mes de noviembre, donde murieron cuatro alumnos, organizaron una protesta a las 12 de mediodía este jueves.

Mientras que en California, los estudiantes de la Escuela Secundaria Saugus, en Santa Clarita, dejaron sus clases en apoyo al movimiento nacional por la seguridad de las armas. El centro educativo fue el lugar donde se desarrolló un tiroteo en noviembre de 2019, que dejó dos alumnos muertos.

LIVE: Students walk out of Whitefish Bay High School https://t.co/4kLN7SpNzU — WISN 12 NEWS (@WISN12News) May 26, 2022

También se organizaron manifestaciones en las escuelas de Port Washington, Nueva York y Falls Church, Virginia.

El centro estudiantil dice que cerca de 600 alumnos salieron a protestar de la escuela secundaria Paul D. Schereiber Senior High School en Port Washington en la tarde del jueves.

Fight for Uvalde, Newtown, Parkland, Santa Fe, Virginia Tech, Oxford, Umpqua, Marysville, Columbine, and ALL the students & educators whose lives have been stolen at an American school.



Fight for the more than 110 people whose lives are taken every day by gun violence.



FIGHT! pic.twitter.com/fUyZ0DDkFT — Moms Demand Action (@MomsDemand) May 25, 2022

Por su parte, Emma Janoff, una estudiante de onceavo grado de Schreiber e integrante de ‘Students Demand Action’, una organización nacional contra la violencia armada, dice que participó en la política de control de armas y la seguridad escolar tras el tiroteo en la Escuela Secundaria Parkland en 2018.

“Ves noticias todos los días sobre niños que reciben disparos y personas de tu edad que mueren y es increíblemente triste e increíble, especialmente ver a niños más pequeños y niños de mi edad”, dijo Janoff a ABC News. “No puedo imaginar que sea yo, pero es imaginable porque sucede muy a menudo”.

La adolescente, de 17 años de edad, dice que la administración de su escuela respaldó la protesta y que espera que las más de 200 huelgas pautadas en todo Estados Unidos envíen un mensaje claro de que los estudiantes son un “frente unido”.

Students at Camden High School walk out shouting no more gun violence while some hold flowers to honor the 21 lives lost in Uvalde. @6abc pic.twitter.com/vQwd9LfPxA— Bryanna Gallagher (@BGallagherTV) May 26, 2022

Una manifestación no necesariamente cambiará una ley, dijo la joven, pero las acciones demuestran que “los estudiantes todavía están unidos en esto”.

Además, dijo que si bien la mayoría de los alumnos no tienen la edad suficiente para votar, todavía quieren ver un cambio y están dispuestos a tomar medidas al respecto para que se oigan sus voces en la política.

“Los estudiantes no tienen que guardar silencio al respecto solo porque son niños”, dijo Janoff. Students are walking out out and should continue walking out until Congress acts. Over the summer they should work on state legislature races for pro gun safety candidates ESPECIALLY in AZ, MI, PA and work on US SENATE RACES, register every one they one to vote and VOTE— David Hogg 🌻 (@davidhogg111) May 27, 2022

