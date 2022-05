Horóscopo de hoy de Nana Calistar 27 de mayo de 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

ARIES

Aprende a despedirte de esas personas que no te aportan nada y que solo te dan dolores de cabeza. Cuidado con golpes y caídas que estarán a la orden del día. Un sueño se hace realidad y una persona del pasado retornan para querer volver a ser protagonista en tu vida. Cambio de opinión o planes de última hora que podrían alterarte o ponerte un poco mal. Si esa persona con la que estas sientes que te hace más humano estas con la persona correcta, lucha y trata de que todo mejore si habían pasado por momentos complicados, no la dejes ir y lucha por crear momentos agradables entre ustedes. Vienen grandes avances en cuestión de los dineros, no inviertas en algo que te da buena espina, sé más inteligente y lograrás muchas cosas inclusive más de las que imaginas. Cuídate un shingo de caídas y enfermedades que estarán a la orden del día. Amores se irán y otros vendrán si alguien no llegó contigo a tu presente ni a tu futuro sus motivos tendrían, la vida nunca se equivoca y las personas que siguen a tu lado son las verdaderamente importantes. Es momento que pierdas el miedo y mandes bien lejos a esas amistades falsas que solo te buscan cuando necesitan un favor, no tienes por qué mendigar cariño ni atención de nadie, recuerda que quien te quiera estará contigo principalmente en los peores momentos.

TAURO

Cuídate mucho de una persona de tu pasado pues vendrá a incomodar tu presente y llenarte de obstáculos tu vida y hasta la de tu propia familia. Bájale a tu necesidad de pareja, no hay necesidad de llegar a ese punto, la vida te dará a quien te corresponda en el momento indicado. No descuides la parte de tu economía porque en un futuro próximo podrías enfrentar algunos problemas económicos de los cuales te será muy complicados salir. No todo es lo que parece así que trata de no hacerte ideas tontas y aprende a disfrutar el momento. No temas más a ese proyecto que tienes en mente, hay muchas posibilidades de que se lleve a cabo. No seas tan manipulador con tu pareja en caso de tener ya una, aprende a darle su lugar y respetar su libertad porque cuando te toque a ti no te va a gustar que te exijan o digan algo. Amores de una noche y posibilidad de reencuentro amoroso con una persona de tu pasado que significó muchísimo para ti. Es momento de poner toda tu vida en una balanza para saber si lo que ha hecho hasta hoy realmente ha valido la pena y los riesgos. Ten cuidado con amistades de tu trabajo pues te podrían meter en chismes que afecten tu reputación. Viene un proyecto muy bueno en el cual vas a requerir salir o mudarte a otra ciudad. Cuidado con golpes y caídas que estarán a la orden del día, no te dejes influenciar por personas que te rodean porque buscarán hacerte pasar un mal momento con quien no lo merece.

GÉMINIS

Es momento de tomar decisiones importantes en tu vida pues ciertos proyectos comenzarán a cuajar de la mejor manera y forma. Te enteras de que le están poniendo los cuernos a una amistad y no sabrás si contarle o no. Ten mucho cuidado a golpes y caídas que van a estar a la orden del día. Ten cuidado con lo que salga de tu boca pues podrías cometer ciertos errores los cuales te lamentarás en un futuro cercano pues darás opiniones que nadie te ha pedido. Hay posibilidades de mejorar en el aspecto de los ingresos solo no inviertas sin antes de estar seguro o segura de que te dejará ganancias. Grandes cambios vienen fuertes a tu vida, cierre de ciclos importantes y posibilidad de realizar algunos viajes en los cuales te la pasarás de lo mejor. No permitas que nadie te robe pues se ven robos en tu casa a causa de personas a quienes les darás entrada a tu vida. Una noticia de ex amor se ve presente y algunos cambios en tus actitudes que dejarán mucho que desear. Ten cuidado con accidentes y con hacerte ideas tontas que no existen. Si estás viviendo una relación ponte ya las pilas y dedícale más tiempo que se está enfriando mucho por estar pensando en mmdas y media que ni al caso. Déjate de tonterías, ya bájale a la tortilla de harina, has descuidado mucho tu puercazo y estas engordando mucho, ponte las pilas y preocúpate un poco más por tu físico pues necesitas verte muy perra.

CÁNCER

Ten cuidado con arreglo de documentos pues no te van a salir como quieres y esperas. Es posible que en este fin de semana te enteres de un engaño o rompimiento de relación en algún momento de tu familia. Momento de incertidumbre se aproxima a tu vida y cambios muy favorables que tendrás que atender a la brevedad. Cuida más tu autoestima y tu manera de actuar o ver la vida porque te has vuelto muy pesimista con el paso del tiempo y eso a la larga te ha afectado o dañado demasiado. Cambia tus pensamientos tontos, en las noches te deprimes mucho y has pensado en qué vas a hacer cuando esas personas que son importantes en tu vida se vayan, disfruta cada momento que vives con tus seres queridos y muéstrale tus sentimientos para que en un futuro no te arrepientas de lo que nunca dijiste. Trata de no confiar en nadie este fin de semana podrías ser víctima de engaños o fraude inclusive hasta por amistades o miembros de tu familia. Te llegarán noticias que te dejarán mucho qué pensar en todos los aspectos de tu vida. Ten cuidado con cambios de humor repentinos, andarás en un tono muy bipolar que despotricarás en contra de todo el mundo y sobre todo de quien no lo merece. Trata de respirar unos segundos cuando estés molesto o molesta pues sueles ser muy impulsivos y decir cosas que en realidad no sientes, pero salen de ti por coraje. Te llegan noticias de ex amores que te dejarán frío, no vuelvas a lo mismo y mejor aprende a decir que no y desprenderte de esas personas que a la larga no te aportan nada a tu vida. Debes aprender a decir que no y no siempre estar para todo mundo pues solo te llevarás grandes sorpresas. Vienen noticias de un dinero que habías estado esperando hace tiempo. Amores de una noche se aproximan y podrías quedar embarazada.

PISCIS

Ponte perra si quieres lograr metas y proyectos porque estás en una etapa muy buena para que todo resulte como quieres y esperas. Cierra ciclos que no te lleven a ningún sitio y céntrate en tus proyectos y metas. Vienen situaciones algo complicados las cuales no te permitirán avanzar en ningún sentido. Amores que te marcarán están muy próximo. Cuidado con cambios en el terreno de la economía pues no te beneficiarán del todo. Momento de cerrar ciclos y de comenzar de cero en todas las etapas de tu vida. Hay cambios que necesitas hacer en tu vida para tu bien. Cuidado con amores prohibidos y que no te pertenecen pues podrías terminar enamorado o enamorada. Ten mucho cuidado con cambios en tus estados de ánimo los cuales no podrían beneficiarte del todo. Vienen días de mucha incertidumbre en cuestiones familiares que tendrás que atender a la brevedad para que resulten como esperas. Es momento de cambiar tu forma de ser y cada día ponerte más perra para que nadie se pase de listo o contigo. Posibilidades de un encuentro casual con ex amistad, no busques la manera de fregarla solo observa. Noticias de trámites que hiciste o harás saldrá a tu favor y todo resultará de la mejor manera.

ACUARIO

Es momento de cambiar esos aspectos que no te gustan de ti y que sabes que no te benefician en mucho. Cuidado con infecciones gastrointestinales pues podrías terminar mal de tu estómago. Algunas veces caes en el aburrimiento y no hayas ni qué shingados hacer, si tienes pareja ten cuidado con eso pues podrían estar cayendo en la monotonía y les será difícil salir de ahí al punto que puede terminar todo de la shingada. Un viaje se planeará sin embargo podría no llevarse a cabo debido a cuestiones que tienen que ver con los dineros. La noticia de la posible llegada de un nuevo ser a tu vida te pondrá feliz y llenará de buenas vibras y energía. Es momento que veas por tu felicidad, a la shingada las esperas y las faltas de valor propio, cuida más tu imagen ante la persona que te gusta pues podría decepcionarte de tu manera de comportarte y actuar con las demás personas. Vienen momentos muy buenos en tu vida. Cuidado con amores del pasado que podrían aparecer en cualquier momento y provocarte cierta inestabilidad en tu vida y serios problemas. Pon atención y no confundas lo que estas sintiendo en estos momentos de tu vida, llévate las cosas tranquilas y no corras por nadie.

CAPRICORNIO

Mucho crecimiento en cuestión profesional, estás por iniciar un curso o algo profesional lo cual a la larga te dejará grandes ganancias. Cuidado con caídas o golpes pues estarán a la orden del día y podrías ir a parar en el hospital. Te cuelgas mucho cuando algo no sale a la primera, pero el éxito va a radicar en las veces que lo intentes pues mejorarás poco a poco. Amistad dejará de buscarte y se alejará de ti. Es momento de creer en ti y de ir por eso que mueve tu mundo. No te limites en lo que te gusta y te agrada pues son tus gustos y a ti te corresponde hacerlos realidad. Te aterra enamorarte por miedo a que te vuelvan a jugar el dedo en el hocico. No dejes que ya nada te afecte disfruta lo que estás viviendo. Ten cuidado a quien le das caldo con el dedo, porque eres muy de encender el boiler y después ya te anda porque no te quieres meter a bañar. Cuidado con metas absurda que no cumplirás y que solo te harán gastar. Debes aprender a cuidar tu imagen ante los demás porque dejará mucho que desear. Ten mucho cuidado con lo que necesitas para ser feliz. Es momento de creer en ti y en tu forma de ir por eso que te mueve, no des explicaciones a quien no te las pide.

SAGITARIO

Muchos cambios positivos se avecinan y con ellos amores de una noche que deberás de atender y tener cuidado pues podrías terminar enamorándote de la persona incorrecta. Es momento de ponerte pilas en tu relación en caso de tener una. Es momento de cuidar más tu entorno para lograr esa paz y estabilidad que tanto quieres y necesitas. Momento de mandar a la shingada a familiares que solo se la pasan hablando de ti. Te viene un cambio laboral e invitación para salir fueras de la ciudad y con grandes ganancias. La vida te pondrá una prueba muy perra para que recapacites y te des cuenta lo que tienes a tu alrededor y no has aprovechado, basta de mendigar cariño por personas para las que no significas nada, es momento de ver por ti y las personas que siempre han estado contigo. Tus números de la suerte son el 4, 2 y 3. Algunas veces te decepcionas porque no te salen las cosas rápido y bien hechas, recuerda que en la medida que le trabajes será en la medida que lo logres. Cuidado con persona de piel blanca pues te meterá en problemas. Te van a invitar a una fiesta, convivio o reunión donde va a haber personas que te van a caer bien mal, no te mortifiques solo ignora a esas personas que no vale la pena que te amargues el rato, recuerda que a la gente jamás la vas a tener contenta y si no te mantienen pues menos deben de estar ladrando sobre ti. Debes aprender a cuidar lo que es tuyo y por derecho te corresponde.