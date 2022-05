Yanet García, “La Chica del Clima”, eleva la temperatura con lencería violeta que resalta sus curvas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Yanet García sabe cómo llamar la atención dentro de las redes sociales, en donde su belleza se convierte en el centro de atención continuamente, pues este es uno de los escaparates que utiliza generalmente para promover el atrevido contenido de la plataforma OnlyFans, en donde volvió a posar con un sensual conjunto de lencería.

Aunque saltó a la fama como presentadora de televisión y su imagen fue calificada como una de las más sensuales de la pantalla gracias a su trabajo al frente de la sección del clima del programa ‘Hoy’, con el paso de los años logró dar un giro a su vida al convertirse en una de las modelos más populares de Instagram, en donde disfrutaba compartir sus exigentes rutinas de ejercicio para lograr una figura de infarto, además de destacar la importancia de un estilo de vida saludable.

Sin embargo, poco después decidió incursionar en las plataformas de contenido exclusivo, específicamente OnlyFans, en donde expone su torneada figura y logra cautivar a millones de admiradores que pagan $20 dólares mensualmente para disfrutar de imágenes especiales.

Y en uno de sus más recientes adelantos, la llamada “Chica del Clima” mexicana, elevó la temperatura al posar desde la comodidad de un sofá con un conjunto de prendas íntimas color violeta que, como ya es costumbre, expuso su curvilínea silueta.

“Buenas Noches“, fue el breve mensaje con el que la modelo acompañó la postal que enamoró a miles de admiradores.

Yanet García no solo es conductora y modelo, pues también ha logrado incursionar como actriz en la película “Bellonizimo”, la cual llegó al catálogo de Netflix y no dudó en recomendar a sus admiradores para pasar un fin de semana. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Pero sin duda, la faceta que más admiración provoca es la de modelo, y así lo han confirmado quienes continuamente disfrutan de sus candentes imágenes en las que también aparece con delirantes bikinis de hilo dental que dejan muy poco a la imaginación.

Ejemplo de ello fue el atrevido bañador neón que no solo llamó la atención por el colorido tono, sino porque una vez más dio la espalda a la cámara para mostrar su torneada retaguardia.

También te podría interesar:

–“La Chica del Clima”, Yanet García, expone su retaguardia en la playa con vestido traslúcido

–Yanet García, “La Chica del Clima”, muestra su voluptuosa retaguardia mientras se ejercita

–“La Chica del Clima”, Yanet García, destapa sorpresas para OnlyFans luciendo micro lencería