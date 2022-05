Selección de México Sub-21 debuta con triunfo ante Ghana en el torneo Maurice Revello

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La Selección Mexicana Sub-21 abrió con el pie derecho su participación en el torneo Maurice Revello (antes llamado Esperanzas de Toulon) tras derrotar por marcador de 1-0 a su similar de Ghana, en la primera edición desde el 2019 de la competencia anual que se suspendió durante dos años debido a la pandemia del covid-19.

Fue un duelo que careció de mayores emociones, ya que se disputó bastante en el medio campo y se cortó constantemente por las frecuentes faltas de ambos equipos. Lo rescatable fueron un par de disparos a puerta por cada equipo y, para México, el triunfo. Ambas selecciones tendrán que mejorar si quieren hacer un papel digno en el torneo.

¡Atajadón del portero de México! 🧤 🔥



🍿 No te pierdas el 🇲🇽 México vs. Ghana 🇬🇭 en vivo por beIN SPORTS CONNECT#MEXGHA / #TMR2022 pic.twitter.com/6sefxIx4Co — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) May 30, 2022

El gol cayó al minuto 83, por conducto de Víctor Guzmán, el jugador de Xolos de Tijuana, quien recibió una asistencia de Ramón Juárez, de San Luis, se acomodó el balón y remató de zurda pegado al poste. Curiosamente, los dos jugadores involucrados en el tanto, son defensores.

¡GOOOOL DE MÉXICO! ⚽️



Víctor Guzmán pone el 1-0 para los aztecas



🍿 No te pierdas el 🇲🇽 México vs. Ghana 🇬🇭 en vivo por beIN SPORTS CONNECT#MEXGHA / #TMR2022 pic.twitter.com/4AUyKXslJ5— beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) May 30, 2022

Con este resultado, El Tri toma la punta del Grupo B, empatado en 3 puntos y en 1 gol a favor con la Selección de Venezuela que, en el duelo previo de esta jornada, derrotó a su similar de Indonesia por idéntico marcador. 📊 STANDINGS



Standings of the Group B after the Matchday 1



🇲🇽

🇻🇪

🇬🇭

🇮🇩#TMR2022 pic.twitter.com/uChYCQ3d8c— Tournoi Maurice Revello – #TMR2022 (@TournoiMRevello) May 30, 2022

El próximo partido del conjunto mexicano será, precisamente, contra la Vinotinto, en un duelo decisivo que clasificará a la siguiente ronda al vencedor.

La Selección Mexicana buscará mejorar su actuación anterior en el torneo, en el que quedaron en tercer lugar, por debajo de Brasil y Japón en el 2019. Vale recordar que México ya fue campeón de este certamen bajo el mando de Luis Fernando Tena en el 2012, cuando golearon a Turquía 3-0 en la final.

