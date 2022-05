92 años cumple la leyenda del cine: Clint Eastwood

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Mejor conocido por sus muchos fanáticos por una de sus encarnaciones cinematográficas más memorables, el inspector de policía de San Francisco “Dirty” Harry Callahan, el actor y cineasta ganador del Oscar, Clint Eastwood celebra este día nada más ni nada menos que 92 años.

Eastwood nació el 31 de mayo de 1930 en San Francisco, California. Con su padre, vagó por la costa oeste cuando era niño durante la Depresión.

Luego, después de cuatro años en los Servicios Especiales del Ejército, Eastwood se fue a Hollywood, donde comenzó en una serie de películas de serie B.

Durante ocho años, Eastwood interpretó a Rowdy Yates en la popular serie de televisión del oeste Rawhide, antes de emerger como protagonista en una serie de westerns “spaghetti” de bajo presupuesto dirigidos por Sergio Leone: Fistful of Dollars (1964), For a Few Dollars More (1965) y El bueno, el feo y el malo (1966).

Los tres tuvieron éxito, pero Eastwood hizo su gran avance con el gran éxito de 1971: Harry el Sucio, dirigida por Don Siegel. Aunque no fue la primera opción para interpretar el papel principal de la película (Frank Sinatra, Steve McQueen y Paul Newman supuestamente rechazaron el papel), Eastwood lo hizo suyo, convirtiendo al contundente y cínico Harry el Sucio en una figura icónica del cine estadounidense.

También en 1971, Eastwood se movió detrás de la cámara, haciendo su debut como director con el thriller Play Misty for Me, la primera propuesta de su productora, Malpaso.

Durante las siguientes dos décadas, obtuvo actuaciones sólidas en películas como The Outlaw Josey Wales (1976), Every Which Way But Loose (1978), Escape From Alcatraz (1979) y Honkytonk Man (1982), pero parecía estar perdiendo su poder de estrella a falta de una película verdaderamente contundente.

A fines de la década de 1980, después de cuatro secuelas de Dirty Harry, Eastwood estaba listo para escapar de la sombra del personaje y emerger como uno de los actores convertidos en directores más exitosos de Hollywood.

En 1992, ganó el premio gordo cuando protagonizó, dirigió y produjo el oscuro y poco convencional, Unforgiven. La película ganó cuatro premios Oscar, incluyendo Mejor Actor de Reparto (Gene Hackman), Mejor Montaje de Película, Mejor Director y Mejor Película, ambos para Eastwood.

También encontró el éxito de taquilla como un héroe romántico y de acción en In the Line of Fire (1993) y The Bridges of Madison County (1995), respectivamente.

Como director, Eastwood trabajó de manera constante durante la siguiente década, haciendo películas como Midnight in the Garden of Good and Evil (1997), Absolute Power (1997) y, más notablemente, el drama criminal Mystic River (2003), por el cual fue nuevamente nominado al Oscar a Mejor Director.

Al año siguiente, consiguió un gran éxito con Million Dollar Baby, en la que también interpretó al cascarrabias entrenador de una joven boxeadora determinada, la película ganó los Oscar al Mejor Actor de Reparto (Morgan Freeman) y la segunda serie de estatuillas de Eastwood a Mejor Director y Mejor Película.

En 2006, Eastwood se convirtió en el cineasta número 31 en 70 años en recibir un premio Lifetime Achievement Award del Directors Guild of America (DGA). Ese año, dirigió un par de películas con el tema de la Segunda Guerra Mundial, Flags of Our Fathers (2006) y Letters from Iwo Jima (2006). Esta última película, que contó con un elenco casi exclusivamente japonés, obtuvo una nominación al Oscar a la Mejor Película y una cuarta nominación al Mejor Director para Eastwood.

Fuera de la pantalla, Eastwood se ha interesado por la política y se desempeñó como alcalde de Carmel, California, de 1986 a 1988. Se casó con Maggie Johnson en 1953 y la pareja tuvo dos hijos, Kyle y Alison, antes de separarse en 1978 y divorciarse en 1984.

Más tarde, Eastwood tuvo un hijo, Scott, y una hija, Kathryn, con Jacelyn Reeves. Se casó con su segunda esposa, Dina Ruiz Eastwood, en 1996 y su otra hija, Morgan, nació ese mismo año. View this post on Instagram A post shared by Clint Eastwood🔵 (@iamclint_eastwood)

Sus películas más recientes incluyen J. Edgar (2011), American Sniper (2014), Sully (2016), The Mule (2018), Richard Jewell (2019) y Cry Macho (2021).

