Lionel Messi vs. Kylian Mbappé: la “Pulga” no se contiene y le responde públicamente a su compañero del PSG

La polémica se encendió tras las declaraciones de Kylian Mbappé. La estrella del fútbol francés subestimó al balompié sudamericano al indicar que la disciplina en ese continente no está tan avanzada como en Europa. Varios jugadores le respondieron al atacante del Paris Saint-Germain, pero el joven ariete galo recibió una fuerte respuesta de su compañero de equipo, Lionel Messi.

No hay una voz mejor capacitada para hablar del fútbol sudamericano que Lionel Messi. La “Pulga” es uno de los mejores futbolistas de la historia y además conoce lo que es disputarse un cupo al Mundial en Conmebol. Bajo estas circunstancias, el argentino le respondió a Mbappé.

“No vi cómo lo dijo, ni qué dijo. Pero muchas veces lo hablábamos con los chicos de España, cuando volvíamos de una Eliminatoria y les decíamos ‘Sabes lo difícil que sería para ustedes clasificar al Mundial si tuvieran que ir a jugar allá: Colombia, la altura, el calor, Venezuela… Todos tienen un condicionante diferente que hace que sea muchísimo más difícil y aparte que son grandes selecciones, con grandes jugadores’”, respondió el argentino en una entrevista para TyC Sports.

Por otra parte, el polémico Emiliano Martínez también le dedicó algunas palabras al atacante del Paris Saint-Germain. Al igual que Lionel Messi, “Dibu” resaltó el tema logístico como una de las dificultades más grandes de la Conmebol.

“Ellos juegan siempre en canchas perfectas, mojaditas y no saben lo que es jugar y viajar en Sudamérica”, explicó el arquero que milita en la Premier League. Emiliano "Dibu" Martínez on Kylian Mbappe's statement on South America: "Bolivia in La Paz, Ecuador with 30 degrees, Colombia where you cannot breathe. They (European) always play on perfect pitches and they don't know what South America is." This via @gastonedul. pic.twitter.com/QXIOs2csrm— Roy Nemer (@RoyNemer) May 27, 2022

También te puede interesar:

° “Por mi que se mueran la madre y la niña”: la presunta respuesta de Samuel Eto’o al pedido de ayuda de su hija

° “El único mexicano que triunfó fue Chespirito”: aficionados argentinos destruyen a la Liga MX

° Ex goleador de la Liga MX es hospitalizado por recaer en problemas con las drogas