Tu carta del tarot para la semana del 30 al 5 de junio 2022

El tarot es una herramienta que puede ayudar a saber qué depara el futuro para este 2022. Nada mejor que empezar una nueva semana con un consejo, un consejo, que nos aclare o nos dé luz para los días por venir y así estar más tranquilos, tranquilas, de los pasos o decisiones que se nos presenten en los próximos días.

Ahora, tomate un minuto, cierra los ojos y respira profundo, deja que llegue un número del uno al tres a tu mente, cuando el número llegue, abre los ojos tranquilamente, ahora, baja la mirada y lee lo que el tarot te quiere aconsejar para esta nueva semana.

1. Dos de Espadas

1. Dos de Espadas: La respuesta está ahí, pero te empeñas en no verla, te empeñas en hacer como que no la ves, todo por miedo a enfrentar lo que venga. Las decisiones a veces son difíciles, pero tendrás que hacer uso de toda tu fuerza y enfrentar lo que llegue, tu espíritu es fuerte, tu mente es muy sabia, así que podrás con lo que se te presente, no lo dudes. Las decepciones pueden estar en tu camino estos días, no te pares a preguntar por qué a ti, sigue caminando, no puedes permitirte perder más el tiempo en ese lugar, con esa persona, que quede en ti lo bueno que brindaste, las puertas que abriste y la confianza que pusiste. Tendrás difíciles decisiones que tomar en el trabajo, es posible que no sepas para dónde ir, y tengas que escoger, así, nada más porque lo tienes que hacer ya, no tienes más tiempo de analizar, así, que hay que decidir, y con esta precipitación, lo único que te queda es escuchar a tu voz interior, para tomar la decisión. Al finalizar la semana llegará un equilibrio, te hará descansar, tener la mente clara y seguir ya sin preocupaciones, reconocerás en ti nuevas cosas, nuevas emociones, acércate a lo nuevo, acepta esta nueva etapa, ve de frente, por fin te quitaras la venda de los ojos, el ancla del pie y caminaras sin barreras y en plenitud.

2. Ocho de Bastos

2. Ocho de Bastos: No tomes decisiones apresuradas, tomate tu tiempo, no permitas que nadie te presione por una respuesta que necesita respuesta casi inmediata, tomate tu tiempo, Es una semana en donde la precipitación te puede llevar a una confusión, a un caos que nadie parara. Actúa de manera justa, recuerda que ahí estará tu ventaja esta semana, eres un ser justo y respetuoso de los demás. Podrás sentir como todo sufre un cambio profundo, el amor, tus sentimientos, tus metas, tus sueños, pero es un cambio para bien, un cambio en el que primero veas todo revuelto, pero conforme pase la semana podrás ir poniendo todo en su lugar. Déjate llevar por ese renacimiento que tanto anhelaba tu cuerpo, tu alma. Encontraras tu camino en las uniones, desde la unión con lo divino, hasta en la unión con esa persona que amas. No descuides el ejercicio ni la dieta, hasta ahora seguirás gozando de un excelente estado físico, pero este también depende mucho de mantener las emociones en perfecto equilibrio, así que a estos dos aspectos en tu vida les tienes que dar la misma importancia.

3. Rey de Espadas

3. Rey de Espadas: Que no te gane la rutina, esta semana tendrás que trabajar con tus ideas cuadradas y salir de ahí, entender que hay más cosas, situaciones, formas de pensar y maneras de ser en tu realidad, pero te empeñas en ser conservador y necio, tienes que dejar atrás tu frase “es como yo digo” comienza a trabajar la flexibilidad o no avanzaras más, frenaras tu avance en todos los aspectos de tu vida. Eres un ser muy inteligente y dotado de gran sabiduría, pero difícil de sacar de esa zona en la que te has acomodado, escucha, deja de ser tan osco y escucha, analiza con la mente abierta. Esta semana tendrás que entender que, si actúas desde el amor las circunstancias se vuelven más nobles y avanzas, pero si te empeñas en seguir desde la razón todos a tu alrededor se pueden empezar a alejar, y te empezaras a sentir muy solo, sola. No seas tan exigente con los hijos, puedes quedar como un tirano y no como un padre, puedes perder su confianza, puedes llevarlos a un mal escape, que no te va a gustar, estas a tiempo de ser una madre, un padre, comprensivo, amoroso y en el que puedan depositar toda su confianza.