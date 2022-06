Clarissa Molina presume su figura en una selfie, usando ajustados leggings negros

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Aunque Clarissa Molina no trabajó el lunes, eso no fue pretexto para que dejara de hacer ejercicio. La bella conductora compartió en sus historias de Instagram una selfie en la que aparece en el baño, usando ajustados leggings negros y dispuesta a comenzar sus rutinas. El texto que escribió en la foto fue “Lunes feriado! Pero vamos a entrenar! Dale que tú puedes!”

La dominicana también publicó un video en el que modela un elegante vestido, pero tal y como ella misma lo expresó en su comentario del clip (“lo que miras en IG vs. la realidad”) no todo es lo que parece, ya que en una segunda toma da un tropiezo; afortunadamente ella no dejó de lucir muy segura.

Clarissa usó ese atuendo para acudir a una fiesta junto con su prometido -el representante de artistas Vicente Saavedra-; mientras la gente llegaba al evento ella no dudó en hacer un sensual baile, que llamó la atención de los presentes y del propio Vicente, quien se sintió muy complacido. View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

