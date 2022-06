Los mejores memes que dejó el cambio de look de Christian Nodal

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Muchas cosas han pasado recientemente en la vida de Christian Nodal, comenzando por su abrupta ruptura con Belinda después de haberle propuesto matrimonio, seguido de peleas en internet entre familiares y revelaciones personales que rozan la legalidad.

A pesar de lo anterior, Nodal sigue con su carrera y, más importante aún, su vida. Después de tapar y cambiar los tatuajes que aún tenía en honor a su ex novia, el intérprete ha seguido expresando su amor por la tinta en su cuerpo, cosa que no ha terminado de agradar a sus fanáticos.

👉 ¡Cerrando ciclos! 😎 Christian Nodal genera controversia con su nuevo look. pic.twitter.com/LerJBO6QKQ— Fusión 90.1 FM (@fusionradiomx) May 30, 2022

Ahora un nuevo tatuaje adorna la cara del cantante, un diseño que cubre parte de su nariz y está inspirado en los patrones que usa la etnia sonorense Comcaac. Fans no perdonan y se burlan del nuevo tatuaje de Christian Nodal

Luego de presumir su nuevo tatuaje en redes sociales, los fans de Christian Nodal se burlaron y compartieron varios memes. pic.twitter.com/1YrJGG6kux— Noticias MEGAVISION (@megavisionmx) June 1, 2022

Además del nuevo tatuaje, Nodal acompañó su nuevo look con un cambio radical en su cabello, de tono amarillo claro y con patrones de flores, una apariencia que recuerda mucho al cantante J Balvin. Otra raya al tigre para #ChristianNodal… 😆 pic.twitter.com/6nNAXQqlGm— Lúdika (@ludikagdl) May 31, 2022

Ante todo esto, los internautas no se quedaron cruzados y pusieron toda su creatividad creando algunos de los mejores memes de la semana, haciendo referencias incluso con Malcom in the middle. 👉 ¡Cerrando ciclos! 😎 Christian Nodal genera controversia con su nuevo look. pic.twitter.com/GGwWtYBUUM— La Fiera 94.1 FM (@lafieraveracruz) May 30, 2022

