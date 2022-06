“Piensa en cuantos goles le meterán Cavani y Valverde”: Guillermo Ochoa fue el blanco de las burlas por una fotografía

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En pocas horas, la selección mexicana afrontará un nuevo partido de preparación de cara al Mundial de Qatar 2022. El Tri jugará ante Uruguay en el State Farm Stadium de de Glendale, Arizona. En este sentido los convocados por Gerardo Martino se ponen a tono para jugar aquel partido de máxima exigencia en el que el arco de Guillermo Ochoa estará en riesgo.

Para nadie es un secreto la calidad, historia y potencia ofensiva de la selección de Uruguay. A todos estos factores tendrá que enfrentarse “Memo”. El arquero de las Águilas del América fue retratado en una fotografía mientras entrenaba con sus compañeros. Aunque el argumento de la fotografía era mostrar la concentración de uno de los capitanes de Eñ Tri, las burlas no se hicieron esperar.

Guillermo Ochoa es una víctima de los memes

Para nadie es un secreto que “Memo” es uno de los guardametas más criticados a pesar de su rendimiento en la Liga MX. El veterano arquero es cuestionado por los aficionados mexicanos incluso sin jugar los partidos. Está pensado cuántos goles le meterán cavani y Valverde— 🔟 SOLDADO DE VEGA 🔟 (@GibranChivaMX) May 31, 2022

En este sentido, hay quienes ya aseguran que la selección de Uruguay goleará a El Tri porque tiene un guardameta que no ofrece garantías en el arco además de las típicas burlas, casi sin motivos sobre el guardameta de las Águilas del América. Estoy listo para el mundial de Qatar memo ochoa. pic.twitter.com/IpajmeAyTK— angel esteban olmos (@esteban1_angel) May 31, 2022 Mi mamá supervisando algo que me puso a hacer



"Mira nomas este pendejo"— Ivan Alvarez (@ivan_5556) May 31, 2022 pic.twitter.com/diHPadQFeN— Jesus Mireles (@jjesusmireles) May 31, 2022 pic.twitter.com/QTWq5eMwLo— Eduardo S. balboa (@EduardoSBalboa1) May 31, 2022 Guillermo Ochoa: el extraño caso del golero sin brazos pic.twitter.com/gCUDtOqQRg— Raul Luna (@rle_92) May 31, 2022

Los respetables números de “Memo”