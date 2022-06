Guillermo Ochoa será eterno en el arco de México: conoce la edad con la que “Memo” se retiraría del fútbol 

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El arco de la selección mexicana está muy bien resguardado por “San Memo Ochoa”. Sin embargo, la fe de muchos creyentes de la selección mexicana es muy corta. Al mismo tiempo que lo elogian, también se han encargado de criticar constantemente al arquero azteca. Guillermo Ochoa es uno de los futbolistas más cuestionados dentro de El Tri. A pesar de eso, sus detractores tendrán que esperar un buen tiempo para poder ver a otro guardameta con El Tri.

“Memo” es uno de los grandes capitanes de la selección mexicana. Además, el arquero de las Águilas del América tiene un cómodo estatus dentro del nido y, los seleccionadores que asumen las riendas de El Tri, generalmente cuentan con él para armar una estructura base de la plantilla. Guillermo Ochoa tiene 36 años de edad y para desazón de sus críticos, tendrán que aguantarlo durante más de 10 años.

🇲🇽 Ochoa casually defying the laws of physics 😵⛔



Where does this rank on the list of greatest #FIFAWorldCup saves?@yosoy8a | @miseleccionmx pic.twitter.com/B1YLfiAeAJ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 25, 2022

“Ha demostrado que es el mejor portero en la actualidad, lo vi en el América y estuvimos platicando cosas muy íntimas; pero te puedo decir que él está a gusto en el equipo y él quisiera jugar hasta los 48 años, y yo le dije que mientras él quiera y siga preparándose y siendo profesional como lo es, va a poder jugar hasta la edad que él quiera”, reveló Adrián Chávez en unas declaraciones recopiladas por Mediotiempo.

¿Es posible que Ochoa llegue a estar activo a los 46 años?

El histórico portero de las Águilas del América si ve con grandes posibilidades de que “Memo” cumpla su objetivo. Adrián Chávez considera que Ochoa podría jugar hasta la edad que considere necesaria.

“Mientras el cuerpo y la mente no se cansen, por la forma como se cuida y como se entrena porque es el primero en llegar y uno de los últimos en irse, podrá lograrlo; dicen que está veterano a los 36, pero me parece que está en su mejor etapa y que jugará hasta que él quiera”, explicó. ALL. IN. 😤



💪🏼 @yosoy8a 💪🏼#MEXTOUR | #SomosLocales pic.twitter.com/FpOA58WaFu— Mexican National Team (@miseleccionmxEN) June 1, 2022

Un mensaje a los críticos de Guillermo Ochoa

“Es muy trillado estar hablando de Memo Ochoa, pero creo que con sus actuaciones en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, se ha ganado a pulso ser considerado uno de los mejores porteros en la historia de México. A mí en lugar de darme coraje, me da risa, porque son críticas de gente que no sabe o que nada más critica por criticar”, concluyó Adrián Chávez. View this post on Instagram A post shared by Guillermo Ochoa (@yosoy8a)

