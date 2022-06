Mohamed Salah sigue devastado por la derrota en Champions: “Daría todos mis premios personales por volver a jugar esa final

Mohamed Salah, el jugador del Liverpool FC que esperaba tener una revancha contra el Real Madrid en la final de la Champions League, pero que no pudo consumarla el fin de semana pasado, sigue lamentando la derrota de su equipo a manos del equipo merengue.

El futbolista egipcio, luego de guardar silencio varios días, se manifestó este jueves en redes sociales con dos mensajes, mismos donde reflejó la frustración que aún siente.

En el primero expresó su agradecimiento por los reconocimientos individuales que obtuvo durante la campaña, pero agregó que cambiaría todos por regresar el tiempo y tener un nueva posibilidad de derrotar al club blanco en esa final.

“Ser reconocido por la afición y por los periodistas deportivos en la misma temporada es algo especial que nunca olvidaré. Sin embargo, daría todos esos premios personales por la oportunidad de volver a jugar esa final, pero no es así como funciona el futbol”, publicó Salah.

Being recognised by the fans and by the sports journalists in the same season is something special that I will never forget. I would however give all those personal awards up for a chance at replaying that final, but that is not how football works. pic.twitter.com/vOoXZgl9MK — Mohamed Salah (@MoSalah) June 2, 2022

En el segundo, agradece a la afición y adelanta que una parte de él ya quiere iniciar una nueva campaña.

“No puedo expresar con palabras lo mucho que queríamos traer ese trofeo de vuelta a Liverpool, pero al final no pudimos. No puedo agradecer lo suficiente a los aficionados su apoyo. Ha sido una temporada muy larga, pero una parte de mí desea que la próxima comience de nuevo mañana“, escribió. I cannot express in words how much we wanted to bring that trophy back to Liverpool but in the end we couldn’t. I cannot thank the fans enough for your support. It has been a very long season but a part of me wishes the next one starts again tomorrow. pic.twitter.com/6ECyIL0AHN— Mohamed Salah (@MoSalah) June 2, 2022

La próxima campaña, Salah tendrá una nueva oportunidad para ganar la Champions League con los Reds, ya que recién confirmó que estará una temporada más en el equipo, aunque también comentó “después, ya veremos”, por lo que podría ser su último chance.

