Hoy se lanzó en EE.UU. la Latino Media Network, una iniciativa mediática latina que logró un récord de $80 millones de dólares en financiamiento

Hoy salió al mercado estadounidense el Latino Media Network – o, en español, la Red Latina de Medios, LMN, por sus siglas en inglés-, una compañía mediática enfocada en la creación de contenido, incubación de talento y distribución en múltiples plataformas de origen latino, que para su creación contó con una inversión récord de $80 millones de dólares, una de las recaudaciones de fondos más grandes que ha habido en Estados Unidos para una start-up fundada y operada por latinos.

LMN logró asegurarse el capital de los inversores más importantes de la comunidad latina, así como de la Lakestar Finance LLC, una entidad de inversión afiliada a Soros Fund Management LLC.

Se trata de un emprendimiento de las activistas latinas Stephanie Valencia -oriunda de Las Cruces, Nuevo Mexico y otrora asesora del Presidente Obama- y Jess Morales Rocketto -oriunda de Norwalk, California, impulsora de los derechos de los trabajadores latinos en Estados Unidos y de los niños separados de sus familias en la frontera con México. Ambas son también parte de EquisLabs, una organización dedicada a impulsar fondos para ONGs en Estados Unidos que empoderen y eduquen al electorado latino en pos de fortalecer su participación política y civil en el país.

El acuerdo de LMN con TelevisaUnivision

Con ese caudal de dinero, la red logró su primer contrato importante con TelevisaUnivision para la adquisición de un conjunto de 18 estaciones de radio a lo largo de 10 mercados de la multinacional. Ello requirió una inversión total de $60 millones de dólares.

De tal modo, la red se prepara para llegar a casi una tercera parte de la población latina en los EE.UU. “Esos son algunos de los mercados más densamente poblados por latinos en el país”, indicó Valencia a Axios. Se refiere a locaciones como Los Angeles, New York, Miami, Houston, Chicago, Dallas, San Antonio, McAllen, Fresno y Las Vegas.

“A medida que los latinos impulsan el crecimiento de la población en los Estados Unidos, siguen manejando un océano de información respecto a lo que ocurre en el mundo y su rol en este. Con la disminución de los medios en grupos minoritarios, este es el momento de invertir en más recursos para crear contenido para latinos, por latinos. Mediante la combinación particular de contenido creativo y plataformas nuevas y existentes que atiendan a nuestra comunidad, podemos fomentar el orgullo cultural y empoderar colectivamente a los latinos”, dijo Stephanie Valencia, fundadora de LMN. “Quiero dar las gracias a TelevisaUnivision por el excelente trabajo que han hecho en crear estas estaciones en las comunidades latinas y por confiar en nuestra capacidad de hacerlas crecer de aquí en adelante”.

La mayoría de las radios se producen enteramente en español y, algunas, en estructura bilingüe. Las radios AM actualmente contienen programas de información hablada y deportiva, afiliada a equipos de distintas disciplinas. Por su parte, las FM son fundamentalmente estaciones de difusión musical y entretenimiento.

Sin embargo, las emprendedoras tienen por objetivo expandir sus producciones al mundo de los podcasts, así como también elaborar contenido de audio para Youtube y otras plataformas. Buscarán mayormente tener una aproximación bilingüe. Morales Rocketto indicó a Axios: “Queremos ofrecer una impronta digital a lo largo de todas las estaciones radiales”.

En cuanto a la estrategia de negocios, confían en que las oportunidades de venta publicitaria se expandirán con el ingreso del contenido en una estructura de audio digital multi-plataforma, sostenido en el servicio de podcasting de Youtube. Valencia indicó que si bien la base será la publicidad, también habrá algunos programas que contarán con auspicio filantrópico.

Qué se propone la Latino Media Network

Latino Media Network se propone ser una compañía de medios que prestará servicios a la comunidad latina: de latinos y para los latinos. Su misión es ayudar a los latinos a darle sentido a los acontecimientos en el mundo y hallar su rol en la sociedad al inspirar, informar y celebrar a los hispanos a través de una red multimedia enfocada en el audio. La red fomentará el orgullo cultural narrando historias latinas, abordando las inquietudes comunitarias y conversando sobre las oportunidades para un mejor futuro.

La nueva empresa pretende ofrecer contenido noticioso a través de personalidades con autoridad y expertos que puedan ayudar a la comunidad latina en Estados Unidos a comprender cada vez más sobre temas habitualmente complejos: el seguro médico, finanzas, emprendimientos y negocios.

“Nuestra compañía y estas estaciones son para nuestra comunidad”, dijo Jess Morales Rocketto, fundadora de LMN. “Nosotros creemos en el poder y el alcance de la radio y creemos que este medio sigue siendo una de las fuentes mediáticas principales para una cantidad importante de personas en nuestra comunidad. Esperamos poder crear material relevante para la radio y otras plataformas de audio con contenido confiable y fidedigno para nuestra comunidad. Latino Media Network se asegurará de que la comunidad latina siga contando con las noticias e información que merecen las comunidades locales”.

La junta directiva de LMN, con algunas de las personalidades latinas más destacadas en EE.UU.

Entre los integrantes de la junta directiva, inversionistas y asesores se encuentran algunas de las figuras más relevantes de la comunidad latina en Estados Unidos:

–María Elena Salinas: Periodista y autora galardonada. Co-presentadora del Noticiero Univisión por más de 30 años. Directora de MES Multi-Media LLC.

–Eva Longoria: Directora, actriz, filántropa y empresaria. Gerente general (CEO) de UnbeliEvable Entertainment y fundadora de Casa del Sol Tequila.

–Dr. Eduardo Padrón: presidente emérito, Miami Dade College, asesor corporativo estratégico, actualmente en las juntas directivas de Urban Institute. Recipiente de la Medalla de la Libertad.

–Al Cardenas: Miembro de la junta directiva de Coral Gables Trust Co; Inversionista y Tesorero de American Business Immigration Coalition; anteriormente presidente de las juntas de directores del Partido Republicano de Florida y American Conservative Union.

–María Contreras Sweet: Cofundadora de Pro-America Bank; ex administradora de la US Small Business Administration (Agencia Federal de Pequeños Negocios); ex secretaria de negocios y transporte en el estado de California.

–Monica Lozano: ex-editora y gerente general (CEO) de La Opinión y CEO de su compañía matriz, ImpreMedia, LLC. Actualmente en las juntas directivas de Walt Disney Corporation, Apple, Inc. y Target Corporation.

–Luis Ubiñas: Inversionista, asesor e integrante de juntas directivas corporativas. Expresidente de la Fundación Ford, socio senior de McKinsey and Company, actual director corporativo en AT&T, presidente de la Fundación Statue of Liberty-Ellis Island.

–Tom Castro: Fundador y gerente general (CEO) de El Dorado Capital: emprendedor de radio, inversionista y director corporativo. Ha comprado y vendido más de 50 estaciones de radio que brindan servicio a la comunidad latina. Actualmente en las juntas directivas de Nielsen y Cumulus Media. Anteriormente en las juntas directivas de Time Warner.

–Juleyka Lantigua: Cofundadora y gerente general (CEO) de Lantigua Williams & Co.: exitosa experta en creación de contenido en audio con experiencia previa en NPR, Atlantic Media, Random House.

Tom Chavez: Emprendedor en el área de tecnología, autor y cofundador de super{set}, estudio startup que crea y financia compañías de software.

–Christy Haubegger: Fundadora de la revista “Latina” y actualmente vicepresidente ejecutiva, directora de inclusión empresarial y directora de mercadotecnia y comunicación de WarnerMedia.

–Alicia Bassuk: Fundadora de Ubica Leadership Strategies donde aconseja a ejecutivos en sectores públicos, privados, sin ánimo de lucro, y franquicias deportivas de campeonato global. Bassuk es socia y inversionista de varias empresas, incluyendo Kinzie Capital Partners y Core Innovation Capital.

–Henry Muñoz: Empresario, líder cultural y Defensor de los estudiantes indocumentados. Propietario de Funny or Die Productions, cofundador de SOMOS Community Health Care y Ex Propietario de Munoz & Company, Arquitectos y Diseñadores. Ex Presidente de la Comisión para la creación del Smithsonian American Latino Museum. Cofundador de TheDream.US, que ofrece becas universitarias a estudiantes indocumentados.

–Jess Morales Rocketto: Jefa de estrategia de Moonshots de Equis. Cofundadora de Families Belong Together, Poderistas, y Supermajority. Anteriormente, National Domestic Workers Alliance, Hillary for America, y Obama for America.

–Stephanie Valencia: Cofundadora y presidente de Equis. Cofundadora de Poderistas, Latino Talent Initiative, Latina Collective, y Latinos44. Anteriormente, Google, Casa Blanca del Presidente Obama, y el Congreso de los Estados Unidos.

Gibson, Dunn & Crutcher LLP, Sidley Austin LLP, Fletcher Heald, y Herrera Arellano asesoraron la transacción.

Para los miembros de la Junta Directa de LMN, es un orgullo enorme ser parte de una iniciativa que da lugar a las voces de su origen cultural. “Este es un día muy emocionante para la industria de los medios de comunicación”, dijo Eva Longoria. “Mi misión es contar y amplificar todas las historias de nuestra comunidad para que el mundo pueda sentir la alegría, el poder, y el corazón de nuestra comunidad en formas que hoy en día no se encuentran. Los medios de comunicación pueden hacer una diferencia real en nuestro mundo. Me da mucho gusto ser parte de Latino Media Network porque juntos aseguraremos que los medios de comunicación incluyen narrativas que elevan nuestras voces.”

“Stephanie y Jess han logrado reunir a una impresionante red de colaboradores y capital para respaldar su visión creativa,” dijo Luis Ubiñas. “LMN no solo cuenta con una sólida base financiera para cerrar el trato, sino para construir sobre él para crear una red nacional”.

“El periodismo latino es esencial porque es crucial que relatemos nuestras propias historias y creamos una plataforma para las voces diversas de los Latinos, dijo María Elena Salinas. “Me enorgullece estar involucrada con Stephanie y Jessica en este proyecto único dedicado a informar y empoderar nuestra comunidad y lo que valoramos”.

“En una era de creciente consolidación mediática, la propiedad de medios latinos es esencial”, dijo Monica Lozano. “Es innovador que una startup latina haya levantado tanto capital para garantizar que estas estaciones de radio locales sigan en existencia, prestando servicios en sus comunidades”.

La transición de las estaciones se llevará a cabo posterior a la aprobación por parte de la FCC y un acuerdo transicional de un año entre TelevisaUnivision y Latino Media Network, que culminará en el cuarto trimestre de 2023. LMN está en el proceso de reclutar talento destacado y hará un anuncio sobre su equipo de directores superiores más adelante este año. LMN tiene la intención de retener a los empleados de TelevisaUnivision quienes trabajan en las estaciones incluidas en esta adquisición.

La radio, una gran compañera para los latinos en Estados Unidos

La radio tiene el alcance semanal más alto entre los adultos hispanos en los EE. UU. con un 96%, en comparación con el 92% de la población total, según Nielsen. Asimismo, la influencia de la radio entre los hispanos aumentó mucho durante la pandemia. Más de un tercio de los latinos en Estados Unidos escuchan podcasts mensuales, según informa Axios.

“Muy a menudo nuestras historias han sido borradas o invisibles. Tranquilamente podrías no saber que los latinos serán uno de los mayores porcentajes de la población estadounidense”, dijo Valencia. “Poder traer un sentido de pertenencia, influencia y poder a esta comunidad es increíblemente importante”.