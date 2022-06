Christian Nodal se arrepiente de lanzar canción contra J Balvin y se disculpa: “Ya lo arreglamos”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Christian Nodal confiesa estar arrepentido de la canción que compuso para J Balvin, motivo por el cual ofreció disculpas y aseguró que ya habló con el colombiano para arreglar sus problemas.

Así lo expresó el intérprete de “Botella tras botella” durante el concierto que ofreció la noche del pasado viernes 4 de junio en Morelia, Michoacán, en donde aceptó que hizo mal en lanzar el tema titulado “Girasol”, pero ya no había forma de pararlo.

“Aunque me arrepentí y me arrepiento, ya no hay manera de pararlo, va a salir”. Christian Nodal

Aprovechó la interacción con quienes asistieron a la Plaza de Toros Monumental de Morelia para ofrecer una disculpa a J Balvin, reafirmando que está dispuesto a enfrentar cada problema que provoca.

“Lo siento mucho Balvin, todos tenemos nuestros cinco minutos de pen#$&, yo la he ca#$%& muchísimo, pero aquí estoy y he afrontado cada problema que he creado, cada situación yo la arreglé“, expresó.

Además, confirmó que ya habló con el cantante colombiano, y al parecer sus problemas han quedado en el pasado.

“Balvin era solamente un referente de la inconsciencia que existe en este mundo, es todo, pero él y yo ya lo arreglamos, no es Balvin, es el mundo“, detalló.

Reveló que la canción por la que estuvo dos días encerrado en su estado natal, Sonora, fue inspirado en toda la gente que intenta hacer daño a los demás, por lo que pidió a sus fans ser empáticos, pues de lo contrario ocurren este tipo de conflictos innecesarios.

“No hay que ser mie$%& nunca en la vida, porque cuando se es mi3%# estas cosas son las que pasan, cuando no se es consciente de cuánto daño le podemos hacer a las demás personas; respétense y respeten a los demás hay que amarnos mucho, somos solo una raza humana, no hay que hacernos mi#3%&, no hay que aplastar los sueños de nadie, hay que ayudar a que los sueños de todo mundo se cumplan“, agregó a su mensaje.

Antes de continuar con el concierto, el cantante de 23 años reiteró que el polémico tema que compuso no tenía dedicatoria para J Balvin, sino para toda la gente que se empeña en recordarle su pasado.

“Esta canción no es para Balvin es para toda la gente que no me permite olvidar mi pasado, que no me permite recuperarme como ser humano”. Christian Nodal

También te podría interesar:

–Nodal contesta a Espinoza Paz por defender a J Balvin: “No sea malinchista”

–Christian Nodal estrena ‘Girasol’, canción dedicada a J Balvin: “Yo voy a hacer que llores”

–Espinoza Paz dice que “la disciplina vence al talento” en medio del conflicto entre Nodal y J Balvin