Cómo prepararte para una emergencia meteorológica

Cuando recibas la noticia de que se avecina una emergencia meteorológica o una catástrofe natural en tu zona, como la depresión tropical Agatha, es el momento de prepararte para lo peor y comprobar que estás listo para una catástrofe natural.

¿Qué hacer? Consumer Reports ofrece una guía completa sobre cómo prepararte para las tormentas que se aproximan. Aquí tienes un resumen de lo que debes hacer en este momento.

Cómo prepararte

Ten tu casa lista para la evacuación. Si se anuncia una evacuación obligatoria cuando se acerca una tormenta, debes saber qué hacer en tu casa antes de salir. Lee más sobre cómo preparar tu casa antes de evacuar en caso de tormenta.

Prepara una “bolsa de emergencia”. Además de acondicionar tu casa, debes tener una bolsa con artículos esenciales para llevar contigo. ¿No sabes qué poner ahí dentro? Lee más sobre lo que debes incluir en una bolsa de emergencia.

Prepara los dispositivos electrónicos. Tener el teléfono completamente cargado es sólo un paso en la preparación para una emergencia. Esto es lo que debes hacer con tus aparatos electrónicos.

No te olvides de tus mascotas. Siempre es una buena idea llevarse a las mascotas cuando se evacua. Pero, ¿cómo te preparas para eso? A continuación, te explicamos cómo elaborar un plan para una catástrofe.

Prepárate para un corte de luz. Si te refugias en tu casa y se va la luz, ¿qué haces? Aquí tienes consejos útiles para sobrevivir.

¿Y que tal un generador? Los huracanes provocan más cortes de electricidad en Estados Unidos que cualquier otro tipo de fenómeno climático. Si tienes un generador, aquí te explicamos cómo usarlo de forma segura durante una tormenta.

¿Qué generadores son los mejores? Si aún estás a tiempo de comprar un generador (y no se han agotado), aquí tienes nuestra guía para comprar el mejor para tu casa.

Hacer frente a una emergencia médica. Si alguien de tu familia se enferma o se lastima durante una tormenta, ¿qué debes hacer? Esto es lo que necesitas saber.

Seguridad del auto durante las inundaciones. Las carreteras inundadas suelen ser más peligrosas de lo que parece. Esto es lo que debes hacer cuando te encuentres con una así.

Planificación a largo plazo

Aunque no te encuentres en peligro inminente por una tormenta u otra emergencia, siempre es bueno estar preparado. Aquí tienes algunas cosas que puedes hacer a largo plazo.

Actualiza tu seguro del hogar. Cuando ocurra un desastre, puedes ahorrarte mucho tiempo, disgustos y dinero si tienes una buena póliza de seguro. ¿Cómo saber qué aseguradora es la mejor o si tiene suficiente cobertura? Conoce las mejores compañías de seguros de hogar de las últimas calificaciones de Consumer Reports.

Protección contra inundaciones. ¿Crees que no necesitas un seguro contra inundaciones? No querrás esperar a que ocurra el desastre para averiguarlo. Esto es lo que necesitas saber sobre el seguro contra inundaciones.

Ten un fondo de emergencia. Cuatro de cada 10 adultos estadounidenses no tienen suficientes ahorros para cubrir un gasto de emergencia de $400, según una encuesta de la Reserva Federal de 2018. Ahora es el mejor momento para empezar a asegurarte de que tu fondo de emergencia es suficientemente grande.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.