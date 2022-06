‘Doctor Strange In The Multiverse of Madness’ es la película más taquillera del año

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Marvel Studios es una de las productoras más importantes de cine en la actualidad, sobre todo por el gran éxito que han tenido al momento de atraer a su audiencia a las salas de cine, después de la pandemia del COVID-19.

Su más reciente lanzamiento “Doctor Strange In The Multiverse of Madness” ha sido todo un éxito en taquilla y se ha convertido en la película más taquillera del año con una recaudación global de 909 millones de dólares, superando a otras cintas estrenadas por el estudio en 2021, como “Eternals” y “Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos”, y aún está en cartelera por lo que podría recuadar aún más dinero.

Por otro lado, “Box Office Mojo” confirmó que la secuela en la que el personaje de Wanda es la villana se ha convertido en el séptimo lanzamiento más grande de un personaje en solitario dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Por otro lado, la película no tardará mucho en llegar a las pantallas de los hogares, pues entrará al catálogo de Disney Plus, el próximo 22 de junio de 2022, para que todos los que ya la vieron y los que no tuvieron de ir a las salas de cine, puedan disfrutar de la cinta desde sus hogares.

Sin embargo, este no es el único lanzamiento de Marvel de este mes, pues también se sumará al catalogo de series de superhéroes de la plataforma de “streaming” “Ms. Marvel” el próximo 08 de junio de 2022.

