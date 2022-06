Kim Kardashian compara su pérdida de peso con la preparación de actores para personajes en películas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Foto: Dimitrios Kambouris for The Met Museum / Vogue / Getty Images

A más de un mes de la reciente edición del Met Gala, Kim Kardashian sigue generando polémica por haber perdido casi ocho kilos para poder usar un vestido original de la leyenda de Hollywood, Marilyn Monroe. En ese momento, la fundadora de la marca SKIMS fue acusada de enviar un mensaje dañino sobre las dietas. La actriz de la serie “Riverdale”, Lili Reinhart, por ejemplo, escribió en Instagram que está “muy mal” hablar de hacer una dieta estricta “cuando sabes muy bien que millones de hombres y mujeres jóvenes están mirándote y escuchando cada una de tus palabras”, según el canal E!

Y Nichola Ludlam-Raine, de la Asociación Dietética Británica, dijo que hacerse eco de tal régimen era “irresponsable”: “Fue realmente irresponsable, porque mucha gente la leerá y la observará, especialmente personas con trastornos alimenticios o mujeres jóvenes, pensando que es posible o que es necesario perder una cantidad de peso tal en relativamente poco tiempo, cuando la mayoría de los expertos en salud recomiendan (a quienes estén a dieta) adelgazar un kilo por semana“, dijo.

Ahora, la estrella de la televisión aseguró que su intención no era “invitar” a sus seguidores a bajar de peso y se comparó con Christian Bale, quien perdió casi 30 kilos en cuatro meses para su papel en la cinta “The Machinist”. “Para mí fue como, ‘OK, Christian Bale puede hacerlo para un papel en una película y eso es aceptable’. Incluso Renée Zellweger ganó peso para un papel. Para mí es lo mismo. No dije: ‘Eh, todo el mundo, deberían perder peso en un periodo corto de tiempo”, dijo Kim a The New York Times.

La estrella de la serie “The Kardashians” -que tiene a North, de ocho años, Saint, de seis, Chicago, de cuatro, y Psalm, de tres, con la estrella del rap Kanye West y que ahora sale con el ex comediante del programa “Saturday Night Live”, Pete Davidson– añadió que para ella sólo era un “objetivo importante” a alcanzar y admitió que si no hubiera perdido ese peso, se habría perdido el evento por completo. “Para mí era importante alcanzar ese objetivo. Si no hubiera perdido el peso, simplemente no habría podido ir, lo que no habría importado”.

Durante su intervención en el Met Gala, Kim -que llevó el vestido original con el que Marilyn interpretó “Happy birthday” al entonces presidente John F. Kennedy en 1961, durante unos minutos en la alfombra roja antes de ponerse una réplica- explicó que aunque “no pasó hambre” para entrar en el atuendo, sí siguió una dieta específica. “Era eso o nada. No me maté de hambre, pero fui muy estricta”.

