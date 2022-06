“Argentina no es nuestro rival”: el Tata Martino le quita presión a El Tri tras grises partidos ante Uruguay y Ecuador

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Gerardo Martino no para de ser señalado tras la goleada que recibió México ante Uruguay y el posterior empate ante Ecuador. No obstante, el Tata busca la manera de reducir la presión y la tensión en el ambiente de El Tri y aseguró que Argentina no es el rival de la selección azteca en Qatar 2022.

“Esto es como cuando jugamos las eliminatorias y centramos nuestro rival en Estados Unidos y no es nuestro único rival. En lo que respecta a la primer fase del grupo, Argentina no es nuestro rival, aunque no significa que dejaremos de lado ese partido, pero no es nuestro rival en el Mundial”, expresó en rueda de prensa posterior al último encuentro amistoso de El Tri.

Con ello, Martino busca reducir la presión que pueda sentir su conjunto en momentos críticos. Los últimos resultados no han acompañado al proceso, que cada día es más cuestionado. Y los comentarios pueden afectar a la química del grupo a muy pocos meses de la cita mundialista.

De alguna forma, el mensaje del estratega argentino va centrado también a la opinión pública. E indirectamente da a entender que los partidos que México debe ganar -o en los que debe enfocarse- son ante Polonia y Arabia Saudita.

También hubo autocrítica de parte del Tata. Admitió que existen confusiones y que hay un sistema de juego más beneficioso para la selección -el empleado ante Ecuador-.

Con mucha experiencia, Martino trata de que la opinión pública baje un poco la guardia. Pero será difícil de lograrlo en México.

"Hay confusiones, tanto colectivas como individuales. Una de ellas es saber que hay un sistema de juego que nos queda mejor, que nos hace sentir más cómodos".



🎙 Gerardo Martino. #MEXTOUR | #HechoDeLosMexicanos — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 6, 2022

